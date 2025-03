Cómo detectar placas de hielo en la carretera tras el paso de Filomena

Cómo reaccionar ante una placa de hielo

No frenes bruscamente: no hay adherencia, no conseguirás reducir la velocidad y sólo empeorarás las cosas al saturar más el neumático.

No aceleres: lo mismo que frenar, no sirve de nada y sólo saturas más la capacidad del neumático.

No gires demasiado el volante: como el coche no nos hace caso (no hay adherencia), pensamos que, girando más el volante, nos obedecerá. Sin embargo, sólo provocaremos una cosa: cuando se acabe la placa de hielo y el coche vuelva a tener adherencia, no sabremos hacia dónde apuntan las ruedas y, con casi toda seguridad, estaremos apuntando fuera de la carretera y nos saldremos.