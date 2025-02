Cómo hay que conducir con calima y otras condiciones poco habituales

J. Bacorelle El Barco de Ávila Miércoles, 16 de marzo 2022, 11:13 Compartir

La nube de aire sahariano que ha traído a nuestro territorio la borrasca Celia ha venido a recordarnos hasta qué punto el polvo en suspensión es capaz de alterar las condiciones de una conducción segura. La arena acumulada en los vehículos no solo dificulta la visibilidad, sino que puede provocar averías y daños en los coches.

Además este poco habitual fenómeno viene acompañado de rachas de viento y lluvia intensas, por lo que conviene recordar unas pautas importantes a la hora de conducir en estas condiciones.

Desde Alquiber nos ofrecen una serie de consejos para saber cómo reaccionar ante esta 'neblina' rojiza cuando se está al volante.

Así, si en un trayecto por carretera te encuentras con una de estas nubes, lo primero que debes hacer, como siempre, es ser precavido, especialmente si va acompañada de lluvia, ya que las gotas mezcladas con el polvo disminuyen la adherencia de los neumáticos. Conduce de forma moderada, reduciendo la velocidad y aumentando la distancia de seguridad. De esta forma evitarás movimientos bruscos que pueden llevarte a salirte de la calzada.

Ver y ser vistos

Con la calima, al igual que con la niebla, nos enfrentamos a una peligrosa visibilidad reducida, por lo que, además de reducir la velocidad, evitar maniobras bruscas y aumentar la distancia de seguridad, es clave llevar la luna delantera limpia. Revisa el estado de las escobillas para asegurarte de que cumplen bien su función y te permiten ver adecuadamente. Además, no olvides que debes ayudar al resto de conductores a que te vean. Enciende las luces de cruce y, en casos de que la nube sea muy espesa, es recomendable utilizar las luces antiniebla, pero únicamente en las situaciones que sea necesario, ya que de lo contrario puedes deslumbrar a los demás conductores.

Si te encuentras con un escenario en el que la visibilidad se ve comprometida – con lluvia de barrio, por ejemplo –, no arriesgues: es mejor hacer una parada y esperar a que amaine.

A pesar de que en esta época ya apetece bajar las ventanillas y crear corriente en el coche (especialmente útil si viajamos con personas no convivientes), si se conduce en medio de una nube de polvo sahariano es conveniente cerrarlas y conformarse con la climatización, activando el modo de recirculación si el estado del filtro así lo requiere. Así, evitaremos irritación en los ojos y vías respiratorias e incluso la acumulación de arenisca en el interior del vehículo.

El barro acumulado en el coche impide que el conductor pueda ver bien y ser visto por el usuario. Estos son los motivos para limpiarlo correctamente antes de conducir:

-Un coche sucio es menos visible. Se ha demostrado que los coches en colores oscuros son menos visibles para el resto de conductores. Por este motivo, es importante que el vehículo mantenga el color. El brillo que ofrece un coche limpio contribuye a su visibilidad.

-Un cristal sucio impide que el conductor vea bien y, además, contribuyen a los reflejos y a los destellos. Por este motivo, es importante limpiar los cristales tanto por fuera como por dentro.

-Los faros ayudan a ver mejor en condiciones de baja visibilidad y a ser vistos por el resto de usuarios. La acumulación de suciedad en los faros interfiere en la luz que emiten.

-La acumulación de polvo y suciedad acelerará el proceso de envejecimiento de los elementos del vehículo y, por lo tanto, del propio coche.

Desde Norauto recomienda limpiar en primer lugar el parabrisas para poder llevar el vehículo a una zona de lavado donde poder ejercer una fuerte agua a presión sobre el automóvil. No se recomienda rascar hasta que no se haya eliminado todo el barro para no producir arañazos.

Conducción con mal tiempo

No obstante, este inusual fenómeno meteorológico no debe hacernos olvidar que aún estamos expuestos a las tormentas -que según las previsiones meteorológicas nos visitarán la próxima semana- por lo que, además de los consejos anteriormente señalados, también hay que tener en cuenta estas otras recomendaciones.

Si la lluvia es abundante, puede que rápidamente se formen bolsas de agua. Se recomienda vigilar el estado de tus neumáticos, sin escatimar en su mantenimiento en época de condiciones climáticas más afables. El mantenimiento de los neumáticos es importante en cualquier época del año, ya que es la única superficie del vehículo en contacto con el asfalto. Es importante asegurarse de que la presión es la correcta de acuerdo con las indicaciones del fabricante. El adecuado estado de los neumáticos aumentará el agarre al pavimento y disminuirá las probabilidades de encontrarnos ante situaciones de riesgo como el aquaplaning. Si te ves en esas circunstancias, levanta ligeramente el pie del acelerador para disminuir la velocidad, pero sin frenar, y mantén el volante recto.

Si te encuentras con una tormenta eléctrica, debes saber que dentro del vehículo estarás a salvo, ya que éstos son jaulas de Faraday y, por lo tanto, no permiten que la electricidad pase a su interior, ya que la conducen por su superficie hasta la tierra. Eso sí, apaga la radio y evita tocar las partes metálicas del vehículo.

¿Cuándo hay que parar?

Si la lluvia o el granizo son copiosos y no te dejan ver, o si el granizo se acumula en la carretera y forma una capa de hielo, lo mejor es parar el vehículo en una zona segura y esperar a que amaine. Detén el vehículo en un lugar seguro, que no obstaculice en ningún momento el tráfico y enciende las luces de emergencia, de cruce y las antiniebla. Como siempre, es muy importante ser visto y alertar a otros conductores de tu presencia.

Aunque no siempre se puede saber cuándo te va a pillar una tormenta, es recomendable que te informes de la previsión del tiempo y del estado de las carreteras para evitar en la medida de lo posible situaciones adversas.

