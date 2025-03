Cómo actúa el seguro del coche en caso de daños por nevada

J. Bacorelle Madrid Lunes, 14 de febrero 2022, 17:39 Compartir

Tras un fin de semana en el que han caído bruscamente las temperaturas en prácticamente toda España, a estas alturas del año son muchos quienes recuerdan las consecuencias del temporal Filomena, que en 2021 provocaba que muchos coches sufrieron otras consecuencias: se vieron sepultados por la nieve, afectados por la caída de árboles y demás.

Ante los daños provocados por los temporales y las nevadas cabe preguntarse cómo se comportan las compañías de seguros, y cómo podemos reclamar si nos hemos visto perjudicados. En este caso, dependerá de la póliza que tengamos contratada. En principio, la nieve se cubre en los seguros sin límite, pero existen ciertas exclusiones (por ejemplo, los daños causados en el vehículo a consecuencia de un accidente por una nevada en algunas pólizas). Razón de más para revisar el condicionado.

Por otra parte, el Consorcio de Compensación de Seguros no actúa en estos casos, pues no considera las nevadas o heladas como un fenómeno extraordinario, de manera que no se hace cargo de los daños causados. Sí responde ante los que se generen del deshielo posterior siempre y cuando se produzca una riada extraordinaria.

Otro punto del seguro que conviene revisar es la asistencia en carretera, pues resulta de gran ayuda si tenemos una avería como consecuencia de la nieve, por ejemplo. Lo ideal es que nos asista desde el kilómetro cero y que la póliza nos lleve a casa (o a nuestro destino), que incluya vehículo de sustitución y que deje el coche en el taller más cercano.

Accidentes por culpa del mal tiempo

A pesar de su baja incidencia en nuestro país, la nieve se encuentra detrás del 9% de los accidentes de tráfico (por detrás de la lluvia, el fenómeno meteorológico más implicado). Y es que conducir con nieve reduce la adherencia y la visibilidad, incrementa la fatiga del conductor, aumenta las posibilidades de aquaplanning, etcétera. Por no hablar de los peligros que conlleva cuando se convierte en hielo.

Entre los siniestros más comunes registrados con nieve se encuentran los accidentes en cadena por alcances traseros, que se deben principalmente a la falta de adherencia. 9 de cada 10 accidentes con nieve, además, se producen en tramos de carretera rectos y no en curvas, como podríamos pensar a priori. En cuanto al tipo de vehículo, los coches oscuros se ven inmersos en mayor número de accidentes, sobre todo cuando anochece (debido a la falta de visibilidad).

Consejos para circular con nieve

El comparador Acierto.com recomienda incrementar las precauciones para circular con nieve. Esto es: conducir sin hacer movimientos bruscos al volante, con las luces de carretera encendidas, aumentando la distancia de seguridad, y sin rebasar el 20% de la velocidad límite de agarre. Adaptar la velocidad al estado de la vía es también clave.

Por el contrario, no resulta conveniente desconectar el control de tracción, pues evita que las ruedas patinen al acelerar. Si el coche está atascado en la nieve, sí es recomendable desactivarlo. En cuanto a la manera de frenar, lo ideal es hacerlo suavemente, sobre todo con hielo, para evitar el bloqueo de los frenos.

En cuanto al vehículo, será fundamental revisar el estado de los neumáticos (y colocar cadenas o neumáticos de invierno cuando sea necesario), de las escobillas del limpiaparabrisas, etcétera. Así como adaptar la altura de los faros, aplicar un tratamiento repelente en el parabrisas, y comprobar el depósito de la gasolina y el estado de carga de la batería. Los fallos en estas últimas son responsables de 1 de cada 5 asistencias en carretera.

No pueden pasarse por alto tampoco los frenos, fundamentales para el agarre y la seguridad. Es importante verificar la corrosión en los muelles, si las pastillas de freno están desgastadas, el nivel de líquido, el estado de los discos y más.

Por otra parte, la sal que se esparce por la carretera para reducir la formación de placas de hielo podría dañar la carrocería y los bajos del coche. Para impedirlo es recomendable lavar el coche con agua dulce al llegar a casa y aplicar alguna cera protectora sobre la cubierta para resguardar la pintura.

Contar con un kit de invierno resulta conveniente. Este debería incluir agua para estar hidratados si tenemos un accidente o avería, barritas energéticas o frutos secos, ropa de abrigo, cadenas de nieve, rascador de cristales, una pala pequeña para desatascar las ruedas del coche si es necesario y un cargador. También líquido descongelante, cables de batería y una linterna.