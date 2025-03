Cinco reparaciones básicas del coche que podrás hacer tú mismo

J. Bacorelle Lunes, 24 de abril 2023, 00:55 Comenta Compartir

Cambio de la batería, filtro del aire o neumático, son algunas de las reparaciones que cualquier persona puede hacer en su vehículo sin tener grandes conocimientos de mecánica. El «hazlo tú mismo» (Do It Yourself) en automoción para asumir ciertas acciones sencillas con el fin de aliviar el bolsillo de los conductores se impone como tendencia en los últimos años.

Lo cierto es que el incremento de los precios y la necesidad de alargar la vida útil del coche deriva en que cada vez más usuarios apuesten por ser ellos mismos los que se pongan manos a la obra y reparen su vehículo.

De hecho, tres de las reparaciones más frecuentes en carretera las podría solventar el propio conductor, aunque siempre con unas nociones básicas y recordando la importancia de utilizar el chaleco reflectante y las nuevas luces de emergencia V16 (sustituyen a los triángulos de emergencia) en caso de tener que bajar de coche y resolver la avería.

El Real automóvil Club de España (RACE) registró un total de 1.347.707 averías en carretera durante el 2022. Una cifra que refleja la importancia de estar preparado cuando emprendemos un viaje en carretera y llevar todos los materiales necesarios para evitar contratiempos.

Por este motivo, y con el objetivo de dotar a los usuarios de conocimiento que les permita ser más independiente, los expertos de Oscaro nos ofrecen consejos para realizar nosotros mismos las 5 reparaciones básicas del vehículo.

1 Batería

Es posiblemente la reparación más sencilla, ya que no presenta ningún tipo de complicación. Solo se necesita un kit básico de llaves y la nueva batería. El primer paso es desconectar la batería empezando por la parte negativa (cable negro con un símbolo «-«) y después la positiva (cable rojo y símbolo «+»). Es importante hacerlo en este orden para no provocar un cortocircuito. Después libera el resto de elementos que sujetan la batería, extráela y limpia el polvo y suciedad que se haya podido acumular en el espacio. A continuación, colocamos la nueva y volvemos a conectarla, pero… ¡OJO! Ahora empezamos por el borne rojo (positivo) y terminamos con el negro (negativo)

2 Neumáticos

Uno de los grandes miedos de los conductores y, sin embargo, tampoco es difícil. Ya sea por desgaste o por un pinchazo de la rueda, lo que necesitamos es un gato, el kit básico de llaves incluyendo la de cruz (para desatornillar las llantas) y, por supuesto, el nuevo neumático. Con todos los elementos controlados, antes de proceder al manipulado, debemos estacionar el vehículo en un asfalto sin pendiente y asegurarnos de que el freno de mano esté activado. A continuación, solo debemos colocar el gato en la rueda que vamos a cambiar para elevar el vehículo hasta una altura que permita la retirada del neumático. Liberamos los tornillos, retiramos las llantas, intercambiamos las ruedas, devolvemos el vehículo a su altura natural y, ¡listo!

3 Luces

Una vez que hayas apagado el vehículo y dejado que se enfríen el motor y las luces puedes pasar a la acción. Lo primero que debemos hacer es abrir el capó y desconectar la luz. Una vez extraída el elemento obsoleto es recomendable limpiar el faro para que la nueva bombilla brille con intensidad. Dependiendo del tipo de encaje (a rosca o con pestañas) es importante que coloquemos la pieza en el sentido correcto y acoplar el conector a la bombilla. Te recomendamos que antes de empezar con la sustitución te hagas con unos guantes para evitar que el faro se funda durante su manipulado y asegurarnos de que la nueva bombilla tiene la misma potencia que la que vamos a cambiar.

4 Aceite

Estacionaremos el vehículo en una superficie llana y tras levantar el capó buscaremos el compartimento del aceite que suele identificarse con la palabra «OIL». A continuación, levantaremos el coche con un gato y procederemos a desatornillar el tapón para vaciar el depósito. Una vez que todo el aceite haya salido, procedemos a cerrar el conducto y devolvemos el vehículo a su altura original. Rellenamos con el aceite nuevo vigilando que no sobrepasa el nivel máximo. Es importante en este momento realizar una medición con la varilla, mover el coche y volver a medir el nivel para confirmar que tiene la cantidad óptima de aceite (ni supera el máximo, ni está por debajo de tres cuartas partes)

5 Filtro del aire

Lo primero que debemos hacer tras levantar el capó del vehículo es buscar la caja que aloja el filtro. Suele ser grande y viene identificada como «Filtro del aire». A continuación, debemos abrirla y retirar el filtro. Es recomendable aprovechar para limpiar el interior de la caja para eliminar las partículas y suciedad alojada. Después colocamos el filtro nuevo, y cerramos la caja.

Es importante tener en cuenta que muchos de estos elementos son contaminantes. por ello una vez retirados del vehículo no podemos tirarlos a la basura sin más. Deberemos llevarlos a un «punto limpio» adecuado donde lo recogerán para su descontaminación y posible reciclado.

