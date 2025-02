Cómo conducir con calor extremo: los mejores consejos para evitar que te afecte en la carretera

Marina Ortiz Viernes, 14 de julio 2023, 14:08 Comenta Compartir

Estar en la mitad del mes de julio supone que muchas personas comienzan sus vacaciones o están disfrutando de ellas. El calor, que afecta a la mayoría de lugares de nuestro país, es la excusa perfecta para viajar a la playa, a un río, a la montaña, o a cualquier lugar en el que disfrutar intentando remediar las altas temperaturas.

Sea cual sea la opción que se escoja, lo que sí que implican las vacaciones es viajar. Además de en tren, avión o autobús, el coche es el medio de transporte recurrente para muchas personas, sobre todo cuando se trata de una distancia que no es demasiado larga.

Con previsiones de que sean miles de personas las que se desplazan por las carreteras en estas fechas, se crean dispositivos de tráfico para intentar evitar todo tipo de infracciones y accidentes, además de para ayudar a remediar los atascos y embotellamientos de la forma más ágil posible.

Además de cumplir con las normas de tráfico, en las que se incide en no conducir si has bebido alcohol, ponerse siempre el cinturón y respetar los límites de velocidad, hay otras cuestiones importantes a tener en cuenta que no siempre reciben la atención que merecen.

Nos referimos al simple hecho de conducir con altas temperaturas. Aunque la mayoría de vehículos cuentan con sistemas de refrigeración, hay otros que no, y por diferentes circunstancias nos vemos obligados a conducir con mucho calor. Según varios expertos esto resulta muy peligroso y pone en riesgo nuestra integridad física y la de los de nuestro alrededor.

¿El motivo? Conducir con altas temperaturas, como a partir de 35 grados, equivale a hacerlo bajo los efectos del alcohol, concretamente con una alcoholemia de entre 0.5 gr/l y 0.8 gr/l, tal como indica el catedrático de Seguridad Vial y presidente de honor de FESVIAL, Luis Montoro. También afirmó que «a esa temperatura se ha comprobado, por ejemplo, que no se perciben aproximadamente el 20% de las señales de tráfico y se incrementan hasta en un 35 por ciento los errores graves de los conductores».

Es por ello que, si tienes previsto viajar en estos días o en lo que resta del verano, conviene tener encuenta estos consejos basados en las recomendaciones que ha lanzado la Dirección General de Tráfico (DGT) en más de una ocasión.

Consejos para evitar los efectos del calor en la carretera Evita las horas de más calor : puede parecer obvio pero a veces se olvida, intenta no conducir a partir de las doce del medio día y hasta bien entrada la tarde, momentos en los que más calor suele hacer.

Prepara el coche : revisa todo a nivel técnico como las ruedas, para evitar reventones, o el nivel de aceite. También es importante ventilarlo si ha estado aparcado al sol.

Descansa lo suficiente : sentirse cansado o somnoliento puede darnos más de un susto en la carretera, duerme bien y, si te empieza a dar sueño, para el tiempo que sea necesario.

M antente hidratado : lo mejor es tomar agua cada cierto tiempo, incluso aunque no tengas sed, pues con el calor podemos deshidratarnos.

Evita comidas copiosas : comer mucho o algo muy pesado puede hacer que no tengamos tanta concentración y que nos de sueño, algo que, mezclado con el calor, se incrementa y hace que no estemos en plenas facultades.

Lleva ropa cómoda y fresca : sentirnos cómodos es imprescindible a la hora de conducir y nuestra vestimenta puede influir notablemente, por eso debes elegirla bien.

Evita los reflejos del sol: según el momento del día y la carretera por la que transitemos, el sol puede suponer una molestia para la vista, y lo que es peor, deslumbrarnos. Para ello, puedes utilizar una buenas gafas de sol, siempre que sean acordes a si tienes algún problema de visión.