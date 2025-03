Cómo y dónde pedir el distintivo ambiental de la DGT que será necesario para circular

Maria Albert Martes, 22 de noviembre 2022, 20:04 Compartir

Con la entrada en vigor de la Ley del Cambio Climático en 2023 cambiará la manera en la que entendemos la circulación de vehículos en España. Y es que, a partir de entonces, en las ciudades de más de 50.000 habitantes será obligatorio tener operativa una zona propia de bajas emisiones (ZBE), donde algunos vehículos no podrán circular con la misma libertad. Solo podrán hacerlo los coches híbridos (18,4% de los vehículos totales) y los coches eléctricos (el 3,9% del total), mientras que los de combustión (sin etiqueta, etiqueta B y etiqueta C) tendrán que hacer frente a ciertas restricciones.

Hasta 149 localidades españolas se verán afectadas por esta nueva normativa que podría regular además el uso de las etiquetas ambientales en los coches españoles que, hasta ahora, solo eran obligatorias en ciudades como Madrid o Barcelona. La imposición de las nuevas zonas ZBE a partir de 2023 hará que muchos ayuntamientos comiencen a exigir que los vehículos que quieran transitar por la ciudad empleen el distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) para controlar el acceso de los mismos.

Pero ¿qué es, cómo funciona y para qué sirve el distintivo ambiental de la DGT? ¿Cómo y dónde puedo solicitar esta etiqueta para mi vehículo? Esto es todo lo que tienes que saber.

¿Qué es y para qué sirve el distintivo ambiental de la DGT?

El dispositivo ambiental de la DGT «es una manera de clasificar los vehículos en función de su eficiencia energética, teniendo en cuenta el impacto medioambiental de los mismos». La intención es la de distinguir a aquellos coches que son más respetuosos con el medio ambiente y restringir el tráfico de los vehículos más contaminantes en las grandes ciudades.

En algunas ciudades, los vehículos que no disponen de este distintivo medioambiental tienen prohibida la circulación por la vía pública. Por ejemplo, Madrid es una de las localidades en las que aquellos coches que no colocan esta pegatina en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero son sancionadas, según recoge su Ordenanza de Movilidad.

Los cuatro distintivos ambientales de la DGT

Existen cuatro distintivos ambientales de la DGT diferentes dependiendo del tipo de vehículo que se posea. Aquellos vehículos que no pertenezcan a ninguno de estos grupos no tienen derecho a ninguna 'pegatina', «al no cumplir los requisitos para ser etiquetado como vehículo limpio».

Para conocer cuál es el distintivo que le corresponde a tu vehículo, puedes descubrirlo a través de la app miDGT, por teléfono llamando al 060 o de manera presencial en cualquier Jefatura u Oficina de Tráfico.

Cómo solicitar el distintivo ambiental de la DGT

Antes de solicitar el distintivo ambiental de la DGT debes saber a qué etiqueta tiene derecho tu vehículo. Si se cumplen los requisitos impuestos, tan solo será necesario solicitar y adquirir la etiqueta en las oficinas de Correos junto a tu DNI y permiso de circulación, en la red de talleres de la Confederación Española de talleres (CETRAA) y otras redes de talleres autorizados, en la sede de los Gestores Administrativos, en el Instituto de Estudios de Automoción (IDEAUTO) o a través de la asociación Ganvam para el caso de las flotas. Este trámite cuesta unos cinco euros, pero el precio puede variar en función de los gastos de envío o la política del vendedor.

Este distintivo ambiental permite circular por España. Sin embargo, desde la DGT avisan: «Si vas a circular con su vehículo en Alemania, Austria, Dinamarca, Francia u otro país con sistema de catalogación ambiental, debes informarte antes de ir sobre si es necesario obtener un distintivo en el país al que viajas, cómo hacerlo y de los criterios para poder circular».