El color de coche que menos se desgasta con el tiempo

Prestaciones, tecnología, comodidad... numerosos e importantes factores influyen a la hora de decidirse por un vehículo. Otro de ellos, aunque pueda parecer muy secundario, es el color. Porque, ¿Cuántas veces has oído que el color cambia por completo el aspecto de un coche? Seguramente muchas. No obstante, debes saber que este elemento no solo influye en la apariencia. De hecho, hasta según el que escojas, puedes ahorrarte un paso por el taller y, por tanto, su respectivo coste.

El caso es que los automóviles pasan mucho tiempo al sol, ya sea por largos trayectos o porque muchos se aparcan en la calle y no en un parking subterráneo. Y una de las consecuencias que tiene esta sobreexposición solar y el calor es el desgaste de la pintura. Solo hay que pasarse por un taller de chapa y pintura y contar cuántos coches están a la espera de ser renovados debido al deterioro de la carrocería.

Así pues, hay que prestar especial atención al tono con el que eliges tu próximo vehículo, y más ahora que existen infinidad de ellos y sus distintas terminaciones.

Qué colores se desgastan antes

Es bien sabido que el color negro es uno de los más recurrentes por los conductores, ya que aporta elegancia y sobriedad, aún sabiendo que es un color que absorbe mucho más el calor que el blanco o tonos más claros. Según esta lógica, deberían ser los que más se ven perjudicados por el sol, pero no es así. De hecho, es uno de los que mejor aguantan el paso del tiempo, aunque los hay mejores. Es el caso de las tonalidades neutras, es decir, los grises, marrones y azules claros o el beige, que mantendrán el brillo de manera más prolongada.

Por contra, los tintes más vivos y llamativos son los que más rápido se debilitan, como ocurre con el rojo y el amarillo. Lo más normal es que estos desemboquen en rosa y gris, respectivamente, a largo plazo.