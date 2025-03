Claves para acertar en la compra de coche de segunda mano

Canal Motor Viernes, 10 de febrero 2023, 23:25 Compartir

A la hora de comprar un coche de ocasión, pasaremos por varias fases: decidir el tipo de coche que queremos o necesitamos, dónde buscarlo, cómo comprobar su estado y, por último, comprarlo.

En vez de elegir los coches que más nos gustan y después ver cuáles de ellos son los que mejor servicio nos van a dar, debemos hacerlo al revés: fijarnos en cuáles son nuestras necesidades y, dentro de los que las cubren, buscar el coche que más nos guste.

Según los expertos de Autocasión, saber cuál es la máxima cantidad de dinero que podemos destinar a la compra del coche es lo primero, puesto que va a condicionar el resto de la compra. Si nuestro presupuesto es bajo pero necesitamos un coche grande, tendremos que buscar entre modelos con más antigüedad. En cuanto tengamos claro cuál es nuestro techo, deberemos ser estrictos en no sobrepasarlo.

Una vez tengamos claro qué tipo de coche nos vamos a comprar, llega el momento de buscarlo. Internet es una herramienta excelente, porque nos ahorra mucho tiempo y nos ofrece una visión de todo el mercado.

Según explican desde Norauto, los vehículos de segunda mano que se comercializan deben contar con información transparente (se debe ofrecer el kilometraje, las revisiones que se han realizado, si se ha visto involucrado en algún accidente…) y estar en perfectas condiciones de seguridad.

Un primer punto que tenemos que tener en cuenta es que el vehículo que vamos a comprar tenga toda su documentación en regla, es decir, el permiso de circulación y la tarjeta ITV o ficha técnica. De esta forma, se acredita que el vehículo puede circular y que tiene la Inspección Técnica de Vehículos vigente. Desde 2015 los permisos de circulación incluyen dos nuevos datos: el kilometraje del vehículo y la vigencia de la ITV (si el coche es nuevo, no aparece la información del kilometraje, pero sí la fecha en la que deberá pasar la ITV).

Datos técnicos y garantía

Ante la menor duda, además, se pueden solicitar los datos técnicos y administrativos del vehículo a la Dirección General de Tráfico para saber si está al día de la ITV o cuándo es la próxima revisión. Además, este informe puede verificar la existencia de embargos, procedimientos concursales o cualquier otra carga de naturaleza administrativa o judicial. Es muy útil para verificar que el coche está libre de cargas y que puedes adquirirlo sin problemas. Según la cantidad de información que solicitemos puede ser gratuito o tener algún coste si es más detallado.

Hay que comprobar que se ha ido realizando este mantenimiento según las especificaciones del fabricante. Aunque no se sea un profesional, es conveniente hacer una primera inspección visual. Verificar que no tiene golpes importantes de chapa y que los neumáticos están en buen estado: sin desgastes, cortes, bultos… Si se tuvieran que cambiar, esto supone un sobrecoste que hay que tener en cuenta a la hora de negociar el precio. Además, si hay un golpe de chapa importante, esto puede suponer que pueda tener algún problema interno no apreciable a primera vista.

También deberemos comprobar tanto el exterior como el interior: buen estado de tapicería, palanca de cambios, interruptores, salpicadero, anclajes, cinturones… Se trata de sistemas importantes de seguridad y confort. Los testigos de avería en el cuadro deben apagarse al poner el contacto tras unos segundos.

Durante la prueba de conducción hay que estar atento a cualquier ruido, vibración… Por ejemplo, si se escucha un ruido durante el frenado, las pastillas pueden estar desgastadas. Igualmente, si el pedal de freno tiene un tacto esponjoso, hay que cambiar el líquido de frenos.

Lo ideal es llevar el automóvil a un taller donde pueden ver si el coche cuenta con algún deterioro o posible avería. Si no se hace antes de comprarlo, hay que hacerlo inmediatamente después para estar dentro de la garantía.

Por último, antes de comprar un coche hay que tener en cuenta los gastos futuros. Según los coches van cumpliendo años van requiriendo un mantenimiento concreto. Por ejemplo, la correa de distribución se suele cambiar entre los 60.000 y los 240.000 kilómetros según la marca y el modelo o entre los 5 y 10 años y suele suponer un coste extra que hay que tener en cuenta a la hora de negociar el precio de venta. En el caso de que el coche lleve cadena de distribución, esta operación no es necesaria.

Hay que consultar y tener clara la garantía que se ofrece. Si el coche es adquirido en un concesionario u otra empresa dedicada a los vehículos de ocasión, la garantía mínima que se otorga es de 1 año (12 meses). Por supuesto, hay muchas compañías que amplían esta garantía. Si el automóvil es adquirido a un particular, hay 6 meses desde que se entrega el vehículo para detectar desperfectos o vicios ocultos, es decir, averías que no son visibles a primera vista. Por ello, es muy importante hacer una revisión en profundidad del coche nada más comprarlo, para detectar estas posibles averías.