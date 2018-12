Citroën Berlingo, furgoneta a diario y turismo los festivos Accesibilidad muy buena para el maletero y los pasajeros. :: POLO Probamos el 1.5 diésel de 130 CV alto de gama, que consume 5,9 litros y cuesta 21.600 euros J. A. POLO BADAJOZ. Lunes, 17 diciembre 2018, 09:14

El Berlingo pertenece a una saga que comenzó en Vigo en 1950 con la fabricación del 2CV furgoneta, siguió en 1984 con la mítica C15 y que en 1996 alumbró el primer Berlingo. Ahora llega la última generación de un vehículo que tiene una doble función, pues por su capacidad y accesibilidad (4,4 metros y 597 litros de maletero) vale como furgoneta para uso comercial a diario, y dada su buena equipación, sirve como turismo los fines de semana y festivos.

Fiel a la filosofía de la marca, se inspira en las personas para responder a sus necesidades y expectativas con el objetivo de hacerles la vida más fácil. La gama Berlingo está disponible desde los 16.900 a los 23.300 euros, tiene dos tallas, M y XL, con 5 y 7 plazas. Los propulsores son dos gasolina 1.2 de 110 y 130 CV; más tres diésel 1.5 de 75, 100 y 130 CV. Las cajas de cambios son manuales de seis marchas y los más potentes pueden equipar la nueva automática de ocho velocidades.

Hemos rodado 1.000 kilómetros con la versión más equipada del diésel 1.5 de 130 CV y su consumo medio real ha sido de 5,9 litros (homologado entre 4 y 4,8 litros), cumpliendo perfectamente con su cometido si el conductor es consciente de lo que lleva entre sus manos. Me explico. Anda como un turismo y su comportamiento no le tiene envidia a muchos, pero cuando se utiliza como vehículo de carga hay que tener en cuenta que la inercia en curvas no es igual.

Presenta un elevado nivel tecnológico y de confort al incorporar Grip Control, que aunque no es un tracción total ayuda en pisos deslizantes, barro y arena, también monta el control de descensos que permite soltar los pedales y mantener una velocidad muy reducida sin necesidad de pisar el freno, climatizador bizona, navegador con avisador de radares y fotorrojo, Connect Box (llamada de SOS y de ayuda), antinieblas y multitud de huecos para dejar objetos, como la doble guantera o las trampillas en suelo y techo.