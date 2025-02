Los ciclistas en grupo, no en pelotón, exentos de emplear distancia de seguridad Los ciclos deben ir por el arcén y pueden hacerlo en paralelo en columna de a dos, colocándose en hilera en tramos sin visibilidad

J. A. POLO CÁCERES. Lunes, 13 de junio 2022, 07:55

La obligada distancia de seguridad con el vehículo que marcha delante, para evitar colisión por alcance en caso de frenado, está eximida a los ciclistas según la reforma incluida en el artículo 22.2 de la modificada Ley de Tráfico al añadir: «se permite a los conductores de bicicletas circular en grupo sin mantener tal separación, poniendo en esta ocasión especial atención a fin de evitar alcances entre ellos».

Cuando se refiere a grupo no quiere decir pelotón, pues el artículo 36.2 del Reglamento de Circulación dice: «las bicicletas, que podrán hacerlo en columna de a dos, orillándose todo lo posible al extremo derecho de la vía y colocándose en hilera en tramos sin visibilidad, y cuando formen aglomeraciones de tráfico».

Están obligados a utilizar el arcén según dispone el artículo 36 «Los conductores de ciclos en el caso de que no exista vía o parte de ella que les esté especialmente destinada, circularán por el arcén de su derecha, si fuera transitable, y si no lo fuera utilizarán la parte imprescindible de la calzada». En la foto que ilustra esta reseña los ciclistas deberían ir en hilera en fila de uno, lo más arrimados a la derecha de la calzada, ya que la vía no cuenta con arcén, pero nunca en fila de tres y ocupando todo el carril, sancionable con 200 euros.

Existe una excepción al ciclista para abandonar el arcén, estando contemplado en el artículo 36.1: «En los descensos prolongados con curvas, cuando razones de seguridad lo permitan, los conductores de bicicletas podrán abandonar el arcén y circular por la parte derecha de la calzada que necesiten». Se entenderá descenso prolongado cuando la vía tenga la señal de peligro P-16a.