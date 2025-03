El ciclista desea circular por la calzada o por el carril bici, lo que más le convenga

Entre los muchos informes que la Dirección General de Tráfico ha recibido sobre la futura reforma del Reglamento General de Circulación está el de ... la Asociación de Ciclistas Profesionales que, entre otras peticiones figura «carriles bici reservados a las bicicletas, pero no obligatorios». Es decir, poder circular por el carril que se le ha habilitado o utilizar la calzada, algo que vemos diariamente.

Dice el vigente Reglamento que la señal circular azul, la R-407a es «Vía reservada para ciclos o vía ciclista. Obligación para los conductores de ciclos de circular por la vía a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla». Por tanto, tiene obligación el ciclista de utilizarla.

Puede ocurrir que esté la plataforma realizada como carril-bici, pero no exista tal señal, en cuyo caso el ciclista no está obligado y puede optar por transitar por la calzada, corriendo más peligro porque se mezcla con los turismos, camiones, furgones y autobuses y aquí no rige el 1,5 metro de separación como impone el artículo 85.4 para las vías fuera de poblado.

Es, una vez más, la desidia municipal la que provoca situaciones de riesgo, pues la falta de tal señal implica que el carril puede no ser usado por ciclistas, siendo un espacio usurpado a los automóviles y aparcamientos sin beneficio.

Además, dicha asociación reclama la «circulación urbana en bicicleta por el centro del carril y avances entre vehículos parados hasta posicionarse en la cabecera». También se reclama la posibilidad de que en paso de peatones el ciclista pueda utilizar el lateral para cruzar una vía; que en las glorietas tenga prioridad circulando por cualquiera que sea el carril por el que vaya; que en el cruce ciclista de semáforos peatonales, el ciclista pueda cruzar en rojo el semáforo exclusivamente peatonal y que se cambie el concepto de travesía.

Coincido en que se permita que las bicicletas puedan llevar dispositivos traseros ópticos de luz roja intermitente que faciliten su visibilidad. Igualmente se pide que la circulación en paralelo de los ciclistas no esté constreñida al arcén: se podrá ir en paralelo por la calzada si el arcén es insuficiente o impracticable, o un ciclista por el arcén y otro u otros por la calzada si el arcén fuera insuficiente.

La asociación también pide incluir en la Ley sobre Tráfico como infracción grave la apertura de puertas cuando pueda interceptar la trayectoria del ciclista, dar preferencia de paso para ciclistas cuando circulando por el arcén en vías interurbanas este se interrumpiera por existir una vía que se fusiona con aquella por la que circula el ciclista, o bien cuando se circule atravesando un carril de incorporación o salida a otra vía.