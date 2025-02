Los cables negros, un elemento presente en las carreteras cuya función es desconocida por la mayoría de los conductores

M. S. J. Domingo, 4 de agosto 2024 | Actualizado 05/08/2024 10:49h. Comenta Compartir

Hay ocasiones en las que los conductores se pueden encontrar cables negros en las carreteras mientras circulan en ellas lo que ocasiona dudas sobre su significado y su función.

Puede que quienes se los hayan encontrado creyesen incluso que se podría tratar de algún regulador de velocidad o de cualquier elemento que pudiese conllevar multa en el caso de incurrir en una infracción.

Pero la realidad es que es muy común conseguir estos cables en las carreteras españolas y no, no es con el fin de multar. Son instalados por la Dirección General de Tráfico (DGT) pero con la finalidad de recabar datos.

Sí, estos tubos neumáticos no hacen más que regular el tráfico de la zona en la que estén. La idea es determinar si la vía en la que se encuentra es propensa a los atascos y si la afluencia vehícular puede afectar a la seguridad vial.

¿Cómo funcionan?

Estos tubos llevan aire en su interior, por lo que cuando un vehículo pasa sobre ellos la presión aumenta y envía esa señal a un sensor que recaba toda la información, de ahí que sean dos cables y no uno los que se suelen encontrar en las carreteras. Estos se encuentran fijados en el pavimento para que no exista peligro alguno durante su utilización.

Puede que entonces se siga creyendo que pueden multar por velocidad pero en el país no se usan con ese fin, tampoco suelen ir acompañados de una cámara de tráfico que permita registrar la matrícula, por lo que no están hechos para eso por mucho que se piense. Eso no significa que no hay que respetar las normas de cada vía y tampoco que se deba exceder la velocidad permitida.

Temas

Carreteras