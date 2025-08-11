BYD ya es el mayor fabricante mundial de híbridos enchufables al superar los 13 millones En menos de un año que lleva la marca china en España ya es líder el Seal U de los enchufables y el Dolphin segundo en eléctricos

José Antonio Polo CÁCERES. Lunes, 11 de agosto 2025, 08:09 Comenta Compartir

Fundado en febrero de 1995 y presente en Europa desde 1998, BYD es el mayor fabricante mundial de vehículos enchufables acumulando más de 13 millones de unidades vendidas. Con presencia en 90 países, desempeña un papel muy relevante en industrias relacionadas con la automoción, la electrónica, las energías renovables y el transporte ferroviario.

BYD es una multinacional tecnológica de capital privado titular de más de 60.000 patentes propias que ha focalizado su estrategia en el desarrollo de innovaciones que comprenden la fabricación de baterías, motores eléctricos, sistemas de control electrónico y chips semiconductores. BYD cuenta con 120.000 ingenieros en su plantilla de más de un millón de empleados, que desarrollan su labor en más de 30 parques industriales y 11 centros de investigación.

BYD continúa consolidando su posición como referencia en el mercado español al liderar un mes más las matriculaciones de turismos enchufables durante el mes de julio con 2.158 unidades comercializadas en el canal general, lo que le otorga una cuota de mercado del 10,3%. No sólo esto, sino que BYD también se sitúa a la cabeza en ventas de vehículos 100% eléctricos en el canal general durante el mes de julio con un total de 1.420 unidades entregadas y una destacada cuota de mercado del 16,3%, cifras que reafirman su compromiso con la electrificación del parque automovilístico español.

Precios desde 11.780 a 72.000 euros con ayudas en los nueve modelos y 25 versiones

Uno de los grandes protagonistas del mes de julio ha sido el recientemente presentado BYD Dolphin Surf que, en su segundo mes de comercialización tras liderar las ventas de su segmento durante el mes anterior, ha repetido su éxito posicionándose ahora como el vehículo eléctrico más vendido en el canal particular con 508 unidades matriculadas en julio y una cuota del 9,6%. Su combinación de diseño, tecnología y precio competitivo (18.780 euros sin las ayudas) lo convierten en la opción preferida por los conductores particulares que apuestan por la movilidad eléctrica.

En el acumulado del año, BYD refuerza su liderazgo como la marca que más vehículos enchufables vende en el mercado español, con un total de 12.354 unidades comercializadas y una cuota de mercado del 10%, un 7,7% más que en el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento sostenido refleja la excelente acogida de la gama BYD entre los conductores españoles.

Siguiendo la misma dinámica, el BYD Seal U, disponible en el mercado español tanto en versión totalmente eléctrica como en variante híbrida enchufable con la tecnología DM-i, se consolida como el vehículo más vendido del año en la categoría de turismos de nueva energía (EV + PHEV), con un total de 6.161 unidades matriculadas y una cuota de mercado del 5%.Por su parte, el BYD Seal U DM-i continúa siendo un pilar fundamental dentro de la gama de la marca al liderar las ventas en la categoría de turismos híbridos enchufables durante los primeros siete meses del año, con un total de 5.648 unidades comercializadas y una cuota de mercado del 8,3%, habiendo quedado atrás a marcas que llevaban años, como el Toyota C-HR o Ford Kuga.

Se trata de un gran SUV de 4,77 metros de largo, maletero de 425 litros, con precios desde 35.790 euros sin aplicar las ayudas, en versiones eléctricas e híbridos enchufables, ambos etiqueta 0.

El objetivo de BYD es ofrecer soluciones capaces de mejorar la vida de las personas a través de la creación de un ecosistema completo de energía limpia que reduzca la dependencia mundial de los combustibles fósiles. En los últimos años, ha desarrollado importantes avances tecnológicos, como la Blade Battery, la e-Platform 3.0 y la tecnología Cell to Body.