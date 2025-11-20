Las baterías de estado sólido revolucionan los coches eléctricos: cargas de cinco minutos y autonomías de mil kilómetros Descubre qué fabricantes lideran el salto de cara a 2026

Los coches eléctricos han llegado para quedarse. Desde su popularización hace más de una década, el sector del automóvil ha ido perfeccionando la tecnología necesaria hasta alcanzar autonomías cada vez más cercanas a las de los motores de combustión. Sin embargo, el verdadero salto llegará próximamente con el paso a las baterías de estado sólido.

Hasta ahora, la mayoría de modelos del mercado han utilizado baterías de iones de litio líquidas. Estas han sido la base del coche eléctrico como lo conocemos en la actualidad, y aunque su desarrollo ha permitido llegar a rangos de kilometraje altos, sufren una degradación notable con el paso del tiempo y son muy sensibles a las temperaturas extremas, lo que ha dificultado su «sorpasso» definitivo a los coches tradicionales.

Muchos fabricantes han explorado alternativas a los coches eléctricos, como Toyota con el desarrollo de la pila de hidrógeno, pero ha sido la compañía china Dongfeng la que ha sorprendido a la industria anunciando la llegada inminente de las baterías de estado sólido.

¿Qué son las baterías de estado sólido?

Las baterías de estado sólido son una nueva generación de baterías para coches eléctricos que sustituyen el electrolito líquido por uno sólido. Esto ofrece más autonomía, menor peso, cargas mucho más rápidas y una degradación mínima. Son más seguras y eficientes que las actuales baterías de iones de litio.

¿Cuándo llegarán las baterías de estado sólido al mercado?

Desde Europa, los fabricantes como Mercedes o BMW piensan que no se producirán en masa hasta el año 2030 como mínimo. A pesar de eso, Dongfeng apuntan a que en septiembre de 2026 se lanzará al mercado el primer modelo con batería sólida que contará con una autonomía de 1.000 kilómetros.

Este coche será el Forthing Xinghai S7, una berlina de lujo de la que aún se desconoce su precio de salida. Lo que sí se sabe es la existencia de una línea de producción piloto en la que se está perfeccionando la producción de las mismas.

Principales ventajas y desventajas de las baterías de estado sólido

La principal ventaja de las baterías de estado sólido es su mayor densidad energética, lo que permite reducir significativamente el peso del vehículo y aumentar la autonomía. Además, gracias a su arquitectura interna de 1.200 voltios, permiten cargas ultrarrápidas: Dongfeng afirma que con solo 5 minutos de carga será posible recuperar energía suficiente para recorrer 450 kilómetros.

También destacan por su baja degradación, su mejor rendimiento en climas extremos y una probabilidad de incendio mucho menor en comparación con las baterías de litio.

En cuanto a sus desventajas, al tratarse de una tecnología todavía reciente, su principal reto será el alto coste de desarrollo y producción, que previsiblemente se mantendrá elevado durante los primeros años hasta que la fabricación en masa sea económicamente viable.

