Se autoriza el aumento del peso a 44 y 72 toneladas, y la altura a 4,5 metros La Orden ministerial se publicó el 23 de julio, y ya está en vigor, aunque los pesos se demoran hasta el 23 de octubre

Por una Orden del Ministerio de la Presidencia publicada en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 23 de julio se modifican los anexos II, IX, X y XVIII del Reglamento General de Vehículos, en vigor desde el día siguiente, si bien lo relativo a las masas máximas por eje y masas máximas autorizadas entrará en vigor a los tres meses, el 23 de octubre, excepto si se trata de vehículos cisterna, que entrará en vigor a los seis meses, es decir, el 23 de enero de 2026.

Se tiene en cuenta la simplificación del uso y autorización de los conjuntos Euro modulares (incluyendo los Eco Combi o Dúo Tráiler), lo cual se materializa mediante la modificación del apartado 6 del mencionado anexo IX, eliminándose la autorización específica para estos conjuntos y quedando sujeta la utilización con los requisitos y especificaciones de circulación que establezca la Jefatura Central de Tráfico. Estos conjuntos podrán circular por la red de itinerarios que los órganos competentes en materia de regulación de tráfico y seguridad vial determinen como adecuados. Su masa máxima autorizada es de 72 toneladas.

Por otra parte, se establece la exigencia de ampliar, para determinados tipos de transporte, la altura máxima permitida a 4,5 metros en los supuestos de transporte de paja, transporte de animales vivos y suministro de proveedores a industrias en distancias inferiores a 50 kilómetros, lo cual se concreta en el apartado 3.1 del citado anexo IX.

También se modifican definiciones como ciclo de pedaleo asistido, QUAD-ATV y ciclomotor

En tercer lugar, se establece el criterio de modificar el referido anexo IX para aumentar los ámbitos en los que se pueden utilizar las 44 toneladas para el transporte de mercancías por carretera, mediante el establecimiento de un calendario progresivo de implantación.

En este sentido se modifica el apartado 2 del mencionado anexo IX para incrementar la masa máxima autorizada hasta 44 toneladas en los vehículos articulados de 5 o más ejes y en los trenes de carretera compuestos por un vehículo de motor de 3 ejes con remolque de 2 o 3 ejes, o por encima en las distintas configuraciones posibles de vehículos para el transporte de madera en rollo, dada su especial casuística.

Dado que el aumento de la masa máxima administrativa en aquellos vehículos cuya masa máxima técnica autorizada ya alcanza las 44 toneladas no supone ningún aspecto de seguridad, estos vehículos podrán circular con las nuevas masas máximas autorizadas sin necesidad de su anotación en la tarjeta ITV, en tanto se produce el paso del vehículo por la ITV para la siguiente inspección periódica prevista.

Además de lo señalado, se llevan a cabo otros ajustes en el referido anexo IX para hacer viables los nuevos límites de masas máximas permitidas y se modifica la longitud máxima permitida en el supuesto del transporte de barras metálicas o supuestos similares.

También se realizan modificaciones en los anexos II, IX, X y XVIII del referido Reglamento General de Vehículos asociadas con diferentes aspectos de los vehículos de categoría L, vehículos a motor de menos de cuatro ruedas y cuadriciclos, en lo referente a definiciones, masa en orden de marcha, luz de posición delantera de color ámbar y placa de matrícula delantera, a fin de alinear el texto con el Reglamento nº 168/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 15 de enero de 2013.En particular, se destaca la eliminación del defecto de la actual redacción del anexo II, que referencia a bicicletas de pedales con pedaleo asistido, cuando debería referirse a ciclos de pedales con pedaleo asistido, de conformidad con lo dispuesto en las versiones en otros idiomas oficiales del citado Reglamento (UE) n.º 168/2013.

En la palabra 'bicicleta', se incorpora la definición de «ciclo de pedales con pedaleo asistido, ciclo equipado con pedales y con un motor eléctrico auxiliar, de potencia nominal continua máxima inferior o igual a 250 W, cuya potencia disminuya progresivamente y que finalmente se interrumpa antes de que la velocidad del vehículo alcance los 25 km/h o si el ciclista deja de pedalear».

La definición de 'bicicleta de pedales con pedaleo asistido' queda redactada del siguiente modo: «ciclo de pedales con pedaleo asistido de dos ruedas».