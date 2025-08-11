No todas las autonomías con lengua propia respetan el castellano El Reglamento otorga a los empleados de obras una autoridad sin constar que conocen el idioma ni la norma de Tráfico

Seguimos informando sobre la gran reforma del Reglamento General de Circulación, cuya entrada en vigor tuvo lugar el pasado 1 de julio. La nueva redacción del artículo 138, sobre idioma de las señales, vuelve a decir lo mismo: «Las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas, e inscripciones, figurarán en idioma castellano y, además, en la lengua oficial de la comunidad autónoma reconocida en el respectivo estatuto de autonomía, cuando la señal esté ubicada en el ámbito territorial de dicha comunidad. Los núcleos de población y demás topónimos serán designados en su denominación oficial y, cuando fuese necesario a efectos de identificación, en castellano».

En el cuadro de sanciones figura la multa de 80 euros que por pronto pago se queda en 40, pero se pone como responsable al usuario, teóricamente sería al automovilista que ve la señal, una incongruencia, cuando lo suyo sería al titular de la vía que ha autorizado la colocación de la señal ilegal, si es el ayuntamiento que le sancione una autoridad superior en materia de tráfico, cual es el jefe provincial de Tráfico, o el delegado del Gobierno.

El Concello de Gondomar (Pontevedra) fue denunciado por la Guardia Civil por esta señal y dos más en gallego. Al final «quedó en agua de borrajas», terminando sin ningún resultado.

A veces vemos con dificultad, porque resulta invisible, a un agente regulando el tráfico, por ello dice el artículo 141: «Tanto los agentes de la autoridad que regulen la circulación como la Policía Militar, el personal de obras y el de acompañamiento de los vehículos en régimen de transporte especial, que regulen el paso de vehículos y, en su caso, las patrullas escolares, el personal de protección civil y el de organizaciones de actividades deportivas o de cualquier otro acto, habilitado a los efectos contemplados en el apartado 4 de este artículo, deberán utilizar prendas de colores llamativos y dispositivos o elementos retrorreflectantes que permitan a los conductores y demás usuarios de la vía que se aproximen distinguirlos a una distancia mínima de 150 metros».

Respecto al personal de obras que regula el paso de vehículos la norma podría haber impuesto que tales personas cumplan algunos requisitos. Qué menos que exigirle que conozca el idioma castellano o español, y que posea como mínimo el permiso de conducir ciclomotores, el AM, pues pudiera ser natural de un país anglosajón donde se circula por la izquierda. La indicación de la paleta es de obligado cumplimiento por el conductor.