Audi prueba estática y dinámica de los e-tron en Cáceres y los riberos de Almonte

Audi está realizando giras por varias ciudades españolas para dar a conocer las excelencias de sus vehículos eléctricos, denominados e-tron, del que todos los lectores de HOY tienen cumplida información en cuanto un modelo de la marca de los cuatro aros sale al mercado, pues acudimos a todas las presentaciones.

Esta semana en Cáceres, en las instalaciones de Santano Automoción, se dieron cita varios clientes y amigos de la marca invitados al evento, donde un equipo de la propia marca aportó su maestría y en la que Rocío Narbona realizó una extraordinaria disertación sobre los eléctricos y la experiencia de su conducción.

Es bien cierto que desde 1899 Audi está a la vanguardia de la técnica cuando fabricó el primer coche, el Horch 1, en 1909 pasó a ser Audi y en 1932 se fusiona con DKW, Horch y Wanderer, creando Auto Unión. El primer Audi quattro salió en 1980, en 2008 llega al primer millón de unidades y en 2018 el primer eléctrico. En los dos últimos años ha lanzado más de 20 nuevos vehículos.

Se condujeron tres modelos con siete motorizaciones, de 204 a 517 CV. berlinas y SUV

Son 27 los modelos que la marca incluye con las tres etiquetas ambientales, C de los gasolina TFSI y diésel TDI (7 modelos), ECO de los híbridos y microhíbridos de gasolina y diésel (8 modelos), en esta ocasión se volcó la información sobre los etiquetas 0, tanto híbridos enchufables PHEV (8 modelos) como los BEV 100% eléctricos (4 modelos). Quedó demostrado que en los 35 años de hibridación de Audi domina el segmento A con 65 kilómetros más de autonomía que los competidores del A3, en el segmento SUV A más de 20 kilómetro con el Q3, igual recorrido de autonomía eléctrica en el segmento B y SUV B, con el A5 y Q5, 14 más en el segmento C con el A6 y prácticamente igual que sus competidores entre los SUV C con el Q7 y Q8.

Quedó claro que la tecnología debe cubrir las expectativas del cliente: autonomía, prestaciones y coste. Debe aportar una clara ventaja adicional en alguno de los factores. Como ejemplo el Q4 berlina y familiar tienen dimensión compacta, 4,58 metros de largo, maletero de 520 a 1.490 litros (como el del Q5) y longitud interior de 1,83 metros (mayor que la del Q7). Otro ejemplo es el A6 berlina y familiar, 2,95 metros de batalla, la mayor distancia entre ejes; la mayor autonomía del segmento (+700 km); diseño interior de nueva generación con escenario digital orientado al conductor; Plataforma Premium Electric (PPE), arquitectura de 800V y capacidad de carga sin igual en el segmento (~300 kilómetros en 10 minutos) y dinámica y confort excepcionales.

Es fundamental que exista una implementación de recarga, se ha pasado de 13.400 puntos en 2021 a 46.358 en 2025, parecen pocos y sin embargo solo existen 12.624 estaciones de servicio, claro que con varios surtidores.

Se habló de los incentivos, los 7.000 euros del Moves, el 80% del punto de carga, exención del impuesto de rodaje municipal. Finalizó la teórica comparando el gasto mensual de un Q5 gasolina con 20.000 kilómetros anuales, 201 euros contra 32,3 del e-tron.

La práctica se desarrolló por un recorrido de 85 kilómetros, muy honesto para un eléctrico, la carretera EX-390, autonómica del tercer nivel, pasando por los riberos del Almonte, Hinojal, Talaván y volviendo a la concesión por la carretera N-630, con parada en la estación de El Tajo, aún en uso para asombro de los foráneos extremeños que no comprenden cómo puede existir una red sin doble vía.