Audi A3 ofrece tres carrocerías con el Allstreet, el SUV campero con más altura al suelo

Cuando en 1996 se lanzó el primer Audi A3 se convirtió en el primer compacto de la categoría de vehículos 'premium', para lo cual utilizó la plataforma y varios elementos del icónico Volkswagen Golf- El A3 es uno de los modelos de la marca de los cuatro aros que más tiempo se ha mantenido sin modificaciones tras vender más seis millones de unidades vendidas. En 2003, llegó la segunda generación, en 2012 la tercera y ahora asistimos a una profunda actualización de la cuarta nacida en 2020.

El nuevo A3 es más deportivo gracias a nuevos elementos de diseño e iluminación. El interior cuenta ahora con materiales de más alta calidad y una gran cantidad de funciones digitales, combinadas con un mayor equipamiento de serie. Cambia la parrilla con los aros resaltados, grandes tomas de aire, un llamativo spoiler delantero lo hace parecer más ancho y bajo, los faros con 24 píxiles son LED o Matrix LED con la peculiaridad de tener hasta cuatro firmas de la luz diurna a voluntad del conductor, los pilotos traseros, aunque tienen el mismo diseño, ofrecen escenas diferentes según las circunstancias.

El interior presenta novedades que van desde el diseño de la palanca de cambios y las salidas de aire del sistema de climatización, hasta las inserciones decorativas de tela y la nueva iluminación ambiental. De serie se ha ampliado el equipo además del volante multifunción plus forrado en cuero, climatizador, paquete de luz ambiental y reposabrazos central delantero.

El sedán cuesta entre 33.390 y 66.230 euros; el Sportback, entre 32.960 y 65.260, y el Allstreet vale 43.080

Es digital y está totalmente conectado gracias a los numerosos servicios connect, a una tienda 'online' de aplicaciones y a 'functions on demand', junto a la pantalla táctil de 25,6 centímetros, el Audi virtual cockpit y un cargador inductivo para teléfonos móviles formando equipamiento de serie. Además de los dos puertos de carga USB-C delanteros y otros dos para las plazas traseras. Se pueden añadir aplicaciones de Audi o de terceros, funciones que se activan por un mes, seis, un año, tres o permanente, así se acopla a la necesidad de cada cliente, por ejemplo, en vacaciones contratar el navegador, el crucero adaptativo o la luz larga automática. También se incluye el asistente para evitar colisiones, el de giro y la ayuda al aparcamiento.

La nueva gama incluye el sedan de cuatro puertas (precios de 33.390 a 66.230 euros), el más largo, 4,50 metros y maletero separado de 435 litros o 325 el 4x4; el Sportback cinco puertas (de 32.960 a 65.260 euros) mide 4,35 metros, maletero de 380 litros o 325 el S3, y el Allstreet derivado el cinco puertas (de 43.080 a 45.160 euros) pero con detalles distintivos que le dan aspecto de un SUV campero, mayor altura libre al suelo por la distinta suspensión y las llantas de 18 pulgadas con neumáticos 225/45. Los demás A3 calzan 205/55 x 16 y el S3 245/50 x 18.

Mecánicamente ha desaparecido el motor de tres cilindros, ofreciendo el gasolina 1.5 TFSI de 116 CV, consumo 5,8 litros, etiqueta C, el mismo con cambio automático de siete marchas consume 5,6 y etiqueta ECO por el microhíbrido de 48 voltios, más dos versiones de 150 CV; hay diésel TDI 2.0 con 116 y 150 CV, manual o automático, todos ellos etiquetas C, consumo de 4,7 a 5,1 litros; y el único tracción Quattro, el S3 un TFSI de 333 CV. 23 más que el anterior, el cual alcanza 250 km/h, acelerado de 0 a 100 en 4,7 segundos y su consumo oficial es de 8,5 litros, etiqueta C.

Se nota la facilidad de velocidad en curvas cerradas gracias al 'torque splitter', sistema que envía todo el par motor posible al eje trasero y a la rueda trasera situada en el exterior de la curva, lo que provoca una tendencia al sobreviraje.

