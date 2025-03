Audi ofrece iluminación inteligente con gráficos en el asfalto anunciando peligros El alumbrado ha mejorado tanto que un haz de láser alcanza 600 metros y además no deslumbra

J. A. POLO CÁCERES. Lunes, 7 de agosto 2023, 09:01 Comenta Compartir

Hasta ahora y desde que se inventó el automóvil los faros han servido para iluminar el camino y los pilotos para marcar la posición del vehículo, pero ahora Audi ha conseguido como primicia que sirvan también para comunicarse con el exterior, además de un elemento de personalización del diseño que ofrece a los clientes nuevas opciones de estilo y configuración.

En menos de dos décadas hemos asistido a una evolución que nos ha llevado desde la luz halógena hasta la tecnología LED, pasando por los faros de xenón.

Ya en 2003, el A8 ofrecía faros adaptativos con control automático y dinámico del alcance del haz de luz. Dos años más tarde se introducían los intermitentes dinámicos en el R8, que mostraban de forma clara y perceptible la intención en los cambios de dirección. En 2017 presentó los faros HD Matrix LED con tecnología láser para la luz de carretera en su berlina de lujo A8, duplicando el alcance de la luz de carretera y los complementa con las luces traseras digitales OLED, que hacen posible la elección de diferentes diseños en el momento de configurar el vehículo.

En la actualidad es una cámara de vídeo la encargada de detectar con alta precisión a los usuarios de la vía, para actuar en consecuencia (pasando a luz de corta o reduciendo la intensidad) evitando su deslumbramiento mientras el coche sigue iluminando en luz de carretera. Otro sistema es la luz láser, se activa a una velocidad mínima de 70 km/h y tiene un alcance de aproximadamente 600 metros.

Marcas sobre el la calzada

Pero lo realmente sorprendente es que los faros pueden marcar sobre el asfalto diferentes símbolos que puede ser vistos por los demás. Así, en la foto se ve a una persona caminando con intención de cruzar la calzada, pues sobre el asfalto se muestra un mano en señal de alto para que el viandante no cruce, toda vez que no se trata de un lugar autorizado, no es un paso de peatones.

Esa simbología puede convertirse en líneas continuas delimitando a derecha e izquierda del vehículo la zona por la que se puede circular en un tramo de obras, con conos y balizas.

Esta medida es muy eficaz por noche y en donde no exista señalización horizontal, creando una especie de camino sinuoso por donde se puede circular sin salirse de la vía.

