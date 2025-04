El alcoholímetro antiarranque será obligatorio en los nuevos automóviles a partir de 2024

josé antonio polo Domingo, 6 de febrero 2022, 20:13 Comenta Compartir

En el mismo Reglamento del Parlamento Europeo en el que aprobaba el registrador de datos (caja negra) se impone el alcoholímetro antiarranque, es decir que a partir del 6 de julio de este año los vehículos de nueva construcción no podrán ser homologados si no cuenta con alcoholímetro antiarranque, y no podrán salir de los concesionarios sin este sistema después del 7 de julio de 2024.

Los nuevos automóviles turismos, camiones y autobuses que se homologuen a partir del próximo 6 julio deberán disponer de nueve sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), y el alcoholímetro antiarranque es uno de ellos.

Varios países, como Francia e Italia, tienen su legislación muy avanzada, incluso imponen a los conductores que causan accidentes por ir bajo los efectos del alcohol, el enclavamiento en sus vehículos de alcoholímetros antiarranque.

Según el Consejo Europeo de Seguridad, en 2018 se habrían evitado unos 5.000 muertes si todos los conductores hubieran ido sobrios.

El funcionamiento de este dispositivo obliga a que el conductor expire aire en un etilómetro antes de poner en marcha el vehículo. Si el conductor supera los límites marcados, el arranque del vehículo quedará bloqueado.

Imagino que el instrumento tendrá un sistema por el cual el que sopla en el etilómetro sea el conductor y no un pasajero que no ha consumido alcohol. La tasa de aire espirado el máximo permitido es de 0,25 mg. de alcohol (0,15 para conductores noveles o profesionales), o la equivalente de 0,50 gramos por litro de sangre (0,30 noveles o profesionales).