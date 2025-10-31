HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Parquímetro y zona azul en la calle Valverde Lillo antes de su conversión en plataforma única. HOY

La zona azul en Mérida sube un 2,3% y dos aparcamientos municipales, un 2,8%

El Pleno aprueba la actualización de tasas y precios públicos sin ningún voto en contra

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:48

El Pleno aprueba la actualización de tasas y precios públicos. Habrá nuevos precios para el próximo año. En concreto, las de la zona azul y ... verde, la del bus (billete individual), grúa municipal e instalaciones de la Ciudad Deportiva. Las subidas son según el IPC, en algunos casos con bonificaciones.

