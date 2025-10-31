La zona azul en Mérida sube un 2,3% y dos aparcamientos municipales, un 2,8%

El Pleno aprueba la actualización de tasas y precios públicos. Habrá nuevos precios para el próximo año. En concreto, las de la zona azul y ... verde, la del bus (billete individual), grúa municipal e instalaciones de la Ciudad Deportiva. Las subidas son según el IPC, en algunos casos con bonificaciones.

Serán de un 2,38% en el caso de lo que se paga por zona verde y azul, según lo firmado entre la empresa Vectalia y el Ayuntamiento hasta 2038, correspondiente al último IPC. También esta empresa puede subir ese mismo porcentaje a los conductores que dejen sus vehículos en el aparcamiento de Atarazanas y en el del Teatro Romano (antes conocido como el del Hernán Cortes). En ambos casos son incrementos de diez céntimos de euros, explicó la delegada de Hacienda, Carmen Yáñez.

Además, el precio del billete individual del bus se quedará en 0,97 euros, frente a los 0,95 de ahora aunque Yáñez recordó que el bus urbano es gratuito si se saca el abono. Por eso animó a los vecinos a retirar abonos.

Los incrementos de tasas y precios públicos fueron aprobados con los votos de los ediles socialistas y la abstención del PP, Vox, Por Mérida y Unidas Por Mérida. La oposición admitió que la subida es obligada por ley y lo firmado con las empresas adjudicatarias y animó al Gobierno municipal a aplicar bajadas no ahí sino en impuestos (IBI, rodaje) del Ayuntamiento para aliviar el coste a los ciudadanos. El Ejecutivo local recordó que ya hay gratuidad en servicios como el bus, la ayuda a domicilio o la teleasistencia.

El Pleno de la mañana de este viernes estuvo presidido por Carmen Yáñez, primera teniente de alcalde y delegada de Hacienda, en lugar Antonio Rodríguez Osuna, ausente por el fallecimiento de su madre.