Walter Trillmich pagará la rehabilitación del Humilladero de Santa Eulalia «Espero no arruinarme, pero es un conjunto en muy mal estado y quiero recuperarlo para el año eulaliense»

A. GILGADO MÉRIDA. Sábado, 28 de mayo 2022, 08:22 Comenta Compartir

No pudo evitar las lágrimas el profesor Trillmich. Se le quebró la voz al final. Conjugó ayer en primera persona el verbo emeritensear.

Congregó en el Salón de Plenos a la directora Trinidad Nogales y a todos los conservadores del Museo Romano. También al anterior director José María Álvarez. A Félix Palma –del Consorcio– y Pedro Mateos Cruz del Instituto de Arqueología. A Miguel Alba y la mayoría de los integrantes de la Fundación de Estudios Romanos. Los arqueólogos de Mérida le agradecieron públicamente al hispanista alemán la divulgación de la colonia romana en foros internacionales arqueológicos. Cincuenta años trabajando en la ciudad. Empezó con Sáenz de Buruaga cuando el Museo Romano aún no había salido de Santa Clara. Siempre fue el arqueólogo «forastero», al que todos conocían. En la Alcazaba, contó, entró una vez acompañado de la entonces conservadora Trinidad Nogales. El portero de la puerta le saludó efusivamente preguntándole por sus hallazgos y a Trinidad le dijo que debía pagar la entrada. «Desde el principio me sentí muy querido».

El alcalde Osuna le entregó el escudo de la ciudad y le pidió que escribiera en el libro de honor del Ayuntamiento.

Los arqueólogos de la ciudad homenajearon al hispanista alemán que lleva cincuenta años investigando en Mérida

Lo calificó Osuna como el mejor embajador de Mérida porque la repercusión de sus publicaciones despertó el interés internacional por Mérida. La vinculación del profesor Trillmich con la ciudad no es solo científica. También hay algo de emocional.

Por eso quiere sufragar de su propio bolsillo la rehabilitación de un monumento. Se ha fijado en el Humilladero de Santa Eulalia. Junto al Hornito. Simboliza esta columna el lugar en el que la Mártir fue azotada durante su martirio. Está casi abandonada desde hace cuatrocientos años y se encuentra en muy mal estado. Por eso se ha comprometido a pagar la limpieza del entorno y la rehabilitación de la columna. «Se lo he ofrecido al Consorcio. Espero no arruinarme, pero está en muy mal estado y quiero recuperarlo para el año jubilar». Plantea Trillmich formar un equipo entre arquitectos alemanes con los que ha trabajado y otros colaboradores suyos de Mérida como Rafael Mesa.

Falta justo un año y medio para el inicio del Año Eulaliense. Todos saben que en Arqueología ese tiempo no llega ni a un suspiro. No sabe explicar muy bien la admiración hacia la Mártir. «Será algo espiritual, supongo». Conoció a través de sus publicaciones sobre su exilio a una mujer con mucho carácter. «Con dos o tres ovarios por lo menos».

Se emocionó también al hablar de las facilidades que encontró en Mérida cuando llegó de Alemania.

Sáenz de Buruaga le arrancó unas inscripciones de la pared de Santa Clara para comprobar si por detrás tenían vinculación con otra serie que él estaba estudiando la Alcazaba. «En ningún museo del mundo te hacen eso».

Estudió Trillmich arqueología en los años sesenta del siglo pasado en Alemania y le llamó la atención que para la arqueología alemana las provincias romanas de España no existieran.

Por eso se le considera uno de los responsables de que ahora los foros de Alemania, Estados Unidos y Australia se interesen por Mérida. «Siempre me trataron bien y pensé ¿por qué voy a trabajar en Turquía o en Grecia si en Mérida tengo todo lo que me interesa sobre Roma? En Mérida había mucho por hacer». La Roma de España, dice. Afortunado se ve hoy por el trato al «forastero» en la ciudad. Investigaba y estudiaba con cierta tranquilidad. Los arqueólogos de la ciudad no tenían tantas posibilidades por su labor diaria. Se dedicaban más a excavaciones de urgencia. Saltaban de un sitio a otro y luego tenían que gestionar y administrar el material de los hallazgos. Les limitaba mucho el tiempo para las publicaciones científicas en profundidad. «Me ayudaron a investigar y a estudiar. Por eso siento una gratitud enorme a Mérida». Ha encontrado en el Humilladero una forma de demostrar su gratitud.