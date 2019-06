Acedo: «Si volviera no repetiría cargos en Madrid y Mérida; los vecinos no querían eso» Pedro Acedo, antes de comenzar su rueda de prensa. :: brígido El hasta ahora portavoz popular en Mérida, Pedro Acedo, asegura que descarta dimitir y que seguirá como presidente del PP local M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Miércoles, 12 junio 2019, 08:13

Hoy es el último día, por el momento, que Pedro Acedo se sienta en el salón de plenos del Ayuntamiento de Mérida como parte de la corporación municipal. Lo hace como concejal de la oposición. Y se despide de su etapa en la política local después de 28 años, 16 como alcalde y otros 12 concejal. Con la disolución de la presente legislatura prosigue su etapa en la política nacional como senador. Dice que pedirá Fomento para, desde ese puesto, «reivindicar todo lo que tiene que ver con la llegada del AVE a Extremadura y a Mérida».

De todas formas, no rompe del todo el vínculo con el Partido Popular en la ciudad. Confirma que, por el momento, va a seguir siendo el presidente del partido en Mérida. Descarta dimitir. «Lo haré porque mi cargo está en vigor hasta que se elija a otro. Y para eso tiene que haber elecciones internas. Primero van las autonómicas y después las locales», insistió ayer.

Dice que se va agradecido a todos los que le han apoyado en estos años. Y recuerda a los vecinos lo que ha hecho por la ciudad en este tiempo. «La gran transformación de Mérida llegó con el gobierno del PP. Porque hasta ese momento era un pueblo».

Aprovechó para recordar algunos de sus logros: el derribo del muro de la Rambla, la peatonalización de algunas calles del centro, la obra de la Isla y del río, la plantación de muchos árboles, la transformación de la Plaza Santo Domingo y la Plaza del Rastro, el derribo del Escalextric y la construcción de la rotonda de las Tres Fuentes, el acondicionamiento de la avenida Reina Sofía hasta la Consejería de Agricultura con la creación del subterráneo a la altura de la Plaza de Toros... «Este Ayuntamiento siempre ha tenido una gran aportación en la transformación de la ciudad».

Aun con todos estos logros, reconoció que le han quedado algunas cosas por hacer en Mérida que no ha conseguido «por diversas causas» y también confesó que tiene parte de responsabilidad en ello. «No pude traer la universidad privada, ni instalar en los terrenos del Hernán Cortés un Palacio de Justicia ni El Corte Inglés. Ni instalar en el Colegio Trajano un Zara de grandes dimensiones y trasladar el centro escolar a la antigua Politécnica. O incluso que el AVE llegara a Mérida mucho antes de lo que se prevé».

Reconoce errores

Pero también hizo autocrítica. Reconoció algunos errores cometidos durante el tiempo que ha estado en la política local. En este punto confesó que, si volviera atrás, no hubiera compatibilizado otra vez los cargos. «Por la experiencia que he tenido y si volviera otra vez, no repetiría cargos en Madrid y en Mérida. He entendido que los emeritenses no querían eso», declaró.

Por último, dijo que los concejales del PP que se van a sentar los próximos cuatro años en el Ayuntamiento, con Pilar Nogales a la cabeza, «conforman un equipo que pueden hacer una buena oposición al PSOE y a Osuna. Muchos tienen gran experiencia en la política municipal y en los próximos cuatro años pueden darle la vuelta a los resultados. Además, Pilar ya tiene experiencia en la política que se hace en un Ayuntamiento y conoce perfectamente cómo funciona». Recordó por último que el PP ya se ha encontrado alguna vez en una situación parecida al tener en alguna legislatura tan solo 6 concejales frente a los 19 del PSOE.