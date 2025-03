Los voluntarios de Caixabank acompañan a 60 niños a Proserpina

A. G. MÉRIDA. Lunes, 27 de mayo 2024, 07:38 Comenta Compartir

Un grupo de veinte voluntarios de Caixabank en Extremadura acompañaron el sábado en Proserpina a 60 niños de entidades como Down Badajoz, Down Zafra, ... Down Mérida, Down Cáceres, Fundación Atenea, Apnaba, Zafra Solidaria y la Asociación Reyes Magos de Cáceres (AREMA).

Organizaron los voluntarios de Caixabank una sesión de piragüismo inclusivo en la charca. Fue una mañana de juegos en el agua, deporte náutico y convivencia entre monitores, voluntarios y niños. Sirvió también para reconocer a los 130 voluntarios de CaixaBank que participan en más de 100 iniciativas solidarias que en Extremadura. Atienden a casi tres mil personas de más de cuarenta entidades sociales de Extremadura. El director comercial de Red de CaixaBank en Extremadura, César Corcho, ha destacado la encomiable tarea social de los voluntarios. «Sin vuestra participación ni la colaboración de las entidades sociales locales, las labores del voluntariado Caixabank no serían posibles», destacó. «Necesitamos que cada vez sean más los ciudadanos que se unan a iniciativas sociales, y esta actividad ejemplifica a la perfección la acogida de la solidaridad entre los extremeños», recalcó. La jornada de convivencia en Proserpina se hizo para favorecer la inclusión de jóvenes en riesgo de exclusión social y crear entornos que les permitan tener vínculos con otros niños y voluntarios. Con una trayectoria de 19 años, la asociación de voluntarios de Caixabank está formada por empleados y exempleados del Grupo y de la Fundación La Caixa. También amigos, clientes y familiares. Está abierta a todos los interesados en ayudar a los demás.

