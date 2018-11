El voluntariado emeritense rinde un emotivo homenaje a Lola Dorado Lola Dorado, exultante, levanta los brazos para saludar. :: j. m. romero El centro Alcazaba acogió ayer un acto dedicado a la que fue presidenta de la Plataforma del Voluntariado durante 20 años M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Viernes, 16 noviembre 2018, 08:23

Desde por la mañana estaba ya nerviosa. Pero sobre todo emocionada por lo que sabía que iba a vivir por la tarde. Ayer, en el Centro Cultural Alcazaba, se vivieron momentos muy intensos durante el homenaje que se le hizo a Lola Dorado, que durante 20 años ha sido el alma del voluntariado emeritense.

El merecido homenaje tuvo lugar durante la celebración de la VI Jornada del Voluntariado Social Emeritense. Este año va a dedicado a esta mujer que durante más de dos décadas lo ha dado todo por los demás.

Lola admite a HOY que cuando se planteó la idea de irse de la presidencia de la plataforma tenía mucho miedo. «Me costó mucho dejar la dirección de la plataforma porque no sabía en qué manos iba a estar. La quiero tanto como a un hijo y parece que la he parido. Pero cuando supe que iba a estar al frente la periodistas Marisol Pérez Cabrera me quedé mucho más tranquila. Es una mujer que tiene una gran capacidad humana, de trabajo y de empatía. Y sobre todo me alegra porque hay un gran equipo detrás y mucha gente joven con ganas de trabajar, cosa que me alegra mucho».

Lola, que está enormemente agradecida con el homenaje que le hicieron ayer personas a las que quiere mucho, dice que estos momentos «son un gran chute de felicidad. Algo que me emociona mucho y me llena de endorfinas».

Tras dejar la presidencia de la Plataforma, Lola, una mujer sobradamente reconocida en la sociedad extremeña por su infatigable esfuerzo en la ayuda a los demás, se ha embarcado en una nueva aventura. Está completamente centrada en la Asociación de Afectados por ELA, enfermedad que padece hace varios años. Ha adaptado su vida a las limitaciones que tiene y por eso a Lola no la para ni nada ni nadie.