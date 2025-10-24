Las nuevas viviendas protegidas de Mérida tendrán 80 metros cuadrados útiles y costarán 145.000 euros

Viviendas en bloques y unifamiliares. De 80 metros cuadrados útiles, con garaje y trastero. Y con un precio de 145.000 euros, IVA incluido. Estas ... son las características básicas de las 136 viviendas protegidas de régimen especial que promueve la Junta, través de Urvipexsa, en Mérida. Se incluyen dentro del Plan Habita y esta mañana el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, y la directora gerente de la empresa pública Urvipexsa, Marta Herrera, han firmado el convenio por el que el Ayuntamiento le cede a la sociedad pública dependiente de la Junta 19.675 metros cuadrados de suelo para la construcción de esas viviendas de protección oficial.

El pasado martes 14 HOY informó de que se iban a promover la construcción de 136 viviendas en la capital de Extremadura, con un coste estimado de 20 millones de euros. Este viernes se han conocido más detalles. Para empezar, las ubicaciones seleccionadas. «Le hemos ofrecido a la Junta todo el suelo público disponible», ha remarcado el alcalde Osuna. Esa cesión de suelo permitirá construir, si la demanda es la esperada (Herrera no tiene duda de que será así), en un solar de la calle Adelfas, en donde estaba la antigua Carcesa, en la que ya hay viviendas en bloque. Se sitúan entre la Escuela de Hostelería y las instalaciones de Ifeme. También en dos parcelas de La Heredad, en las calles Concha Espina y Clara Campoamor. Y, por último, en una parcela de La Calzada, en la calle Maruja Mallo.

Según avanza la Junta, se contemplan 50 viviendas plurifamiliares con garajes y trasteros en la calle Adelfas; 42 de las mismas características en Clara Campoamor y 25 unifamiliares en la calle Maruja Mallo y 19 también unifamiliares en Concha Espina.

Ha concretado Marta Herrera que las viviendas tendrán un coste de 145.000 euros, IVA incluido (que es reducido del 4%). Pero ha incidido en que existe una ayuda de hasta 10.000 euros de entrada, con lo que el coste se puede reducir a 135.000 euros. Además, ha calculado que el precio de las hipotecas de estas 136 viviendas a construir será de 400 euros mensuales.

Una vez cedido suelo público en Mérida, ahora se necesita saber cuál es la demanda real una vez conocidas las condiciones de esta promoción pública. Los interesados deben entrar en la página de Urvipexsa (www.urvipexsa.es), descargar la encuesta de registro y apuntarse. La gerente de la empresa pública no ha definido cuándo pueden estar entregadas porque irá en función de la demanda y las calles solicitadas para la vivienda. En todo caso, no será antes de 2027.

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha contado que cuando salió el Plan Habita el Ayuntamiento emeritense se interesó por el mismo para contar con vivienda protegida en Mérida promovida por la Junta. «Hay que pensar en el futuro. La ciudad no es una de las zonas tensionadas por el tema de la vivienda. Ni en precios, ni en oferta porque hay 800 proyectos de construcción, 346 de protección oficial. Pero como pensamos en el futuro, en el crecimiento de Mérida y la vivienda protegida nos dirigimos a la Junta para ofrecerle el suelo público disponible y que pudiera promover al menos esas 136 viviendas anunciadas», ha remarcado el regidor emeritense.

Según un estudio, ha dicho Osuna, el precio del alquiler en Mérida se sitúa en 6,8 euros por metro cuadrado, por debajo de la media nacional. Además ha recordado que hay puesta en marcha un plan del Ministerio de la Vivienda para construir 235 viviendas en régimen de alquiler asequible en El Prado.

Por su parte Marta Herrera ha señalado que el Plan Habita «es necesario e ilusionante. No entiende de colores políticos ni de ideología. Y lo hacemos pensamos sobre todo en el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes».