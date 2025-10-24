HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Calle Adelfas, en los terrenos de la antigua Carcesa, donde ya hay viviendas. En un solar se hará vivienda de protección oficial. J. M.Romero

Las nuevas viviendas protegidas de Mérida tendrán 80 metros cuadrados útiles y costarán 145.000 euros

Urvipexsa firma el convenio con el Ayuntamiento, que le cede 19.600 metros cuadrados para que la empresa pública construya 136 inmuebles en parcelas de la antigua Carcesa, La Heredad y La Calzada

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:11

Viviendas en bloques y unifamiliares. De 80 metros cuadrados útiles, con garaje y trastero. Y con un precio de 145.000 euros, IVA incluido. Estas ... son las características básicas de las 136 viviendas protegidas de régimen especial que promueve la Junta, través de Urvipexsa, en Mérida. Se incluyen dentro del Plan Habita y esta mañana el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, y la directora gerente de la empresa pública Urvipexsa, Marta Herrera, han firmado el convenio por el que el Ayuntamiento le cede a la sociedad pública dependiente de la Junta 19.675 metros cuadrados de suelo para la construcción de esas viviendas de protección oficial.

