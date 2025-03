«El Vivero no puede seguir siendo la escombrera de Mérida más tiempo» Un centenar de vecinos de la zona residencial junto al camping protesta en la plaza de España para que se culmine la urbanización

Antonio Gilgado Mérida Domingo, 31 de julio 2022 | Actualizado 01/08/2022 10:24h.

Los vecinos de El Vivero llevan mucho tiempo protestando y reclamando que asfalten las calles. Nadie sabe todavía por qué hace cuarenta años se permitió parcelar y construir sin haber urbanizado.

Los propietarios incluso formaron en su día una junta directiva para negociar entre ellos y con las administraciones. Tiraron la toalla en el 2019. La disolvieron. Resignados acabaron por no avanzar nada en tantos años.

Ahora retoman de nuevo sus protestas. Quieren devolver El Vivero a la agenda municipal. Cien propietarios de la zona residencial que hay junto al camping en la salida de Trujillanos se manifestaron el viernes por la tarde. Salieron de la plaza de España y recorrieron Santa Eulalia repartiendo octavillas por la calle. «El Vivero no es un vertedero», repetía el megáfono.

José Antonio Gallego estaba entre los que encabezaba la protesta. Aquella junta directiva, recuerda, fracasó porque es muy difícil poner de acuerdo a 272 afectados. Hay quien está dispuesto a pagar lo que le corresponda por la urbanización de la calle y quien no quiere saber nada del asunto.

Por eso reclaman la atención del Ayuntamiento. Para que tome la riendas. El problema que tiene El Vivero es que se considera todavía, después de cuarenta años, zona urbana no consolidada. Y mientras la situación se resuelve, no hay, denuncian, una prestación de servicios mínimas.

Pablo López, otro de los residentes, denuncia los montones de escombros que desechan en los caminos y nadie recoge. «El Vivero no puede seguir siendo la escombrera de Mérida más tiempo». Se accede fácil a la urbanización por el desvío del camping o por el camino de Trujillanos y muchos coches aprovechan para desechar allí escombros. «Si no haces nada por evitarlo después de tanto años, pues indirectamente estás fomentándolo», se lamenta. Por eso pide que el plan de limpieza de Mérida incluya también el residencial. «Nos hemos convertido en una escombrera». Insisten en que no se han desbrozado parcelas que resultan peligrosas por el pasto seco y que dos puntos de contenedores para una urbanización tan extensa resulta ridículo. Tanto Pablo como José Antonio creen que los déficit de limpieza o de vigilancia –no ven mucho por allí a la Policía Local a pesar de que lo han pedido varias veces– se resolverían si se culmina la urbanización.

El laberinto de caminos interiores que hay para moverse por allí lo convierten en un barrio a medio hacer. Entre algunas construcciones abandonadas abundan también casas amplias, habitadas y confortables. Con alarma y piscina. Alineadas incluso formando calles diferenciadas, pero el suelo para llegar hasta las puertas está desgastado y desnivelados. El problema que ven los residentes es que la situación se ha cronificado. Muchos equipos de gobierno han pasado por el Ayuntamiento y varias juntas directivas de propietarios lo han intentado. «Hay escritos del año 2002 en el que se le decía a algunos propietarios que tenían dos meses de plazo para resolver y el Ayuntamiento no ha ejecutado. Eso se llama inacción». Ahora, la solución sería formar una agrupación de interés urbanístico de todos los propietarios. Pero los fracasos de tantos años demuestran que el acuerdo vía agrupación nunca va a llegar.