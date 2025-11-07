HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Estudiantes de audiovisuales que organizaron la gala final de la Claqueta Emérita del año pasado.

La VIII edición de Claqueta Emérita celebra mañana su gala y reconoce a los galardonados

El actor Carlos Santos será uno de los que estén, a partir de las 19 horas, en el centro cultural de Nueva Ciudad, además de la presencia de otros actores, productores y directores

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:43

Comenta

El festival que impulsa los cortometrajes nacionales finaliza mañana su octava edición. Claqueta Emérita echa el cierre a sus actividades con una gala final, en el centro cultural de Nueva Ciudad, a partir de las 19 horas. Se trata de una edición singularmente participativa porque ha atraído a 543 cortometrajes del país, 105 más que en el pasado año. Mañana se conocerán los premiados en las diferentes categorías. De entre esos 543 cortometrajes, procedentes de todas las comunidades autónomas, 254 son producciones emergentes, 208 profesionales y 81 de centros educativos.

En esta gala se contará con la presencia de productores, directores, e intérpretes de cortometraje profesionales. Entre ellos destaca Carlos Santos, actor nominado al premio de mejor actor por su interpretación en el cortometraje Ángulo Muerto. En la gala participan la Escuela de Taptc? Teatro de Mérida, Claudia Abela y Luis Guitar, además de Alexia García.

El festival Claqueta Emérita presenta este año una nueva sección de Producciones Emergentes y se entregarán 19 premios, incluyendo el Premio del Público y el galardón anual de Esmerarte

Precisamente este sábado, por la mañana, habrá dos encuentros con profesionales del sector audiovisual, a partir de las 11:30 horas en el centro cultural Santo Domingo.

El primero, para analizar la evolución y la situación del cortometraje en España. Contará con la presencia de Tania Galán, miembro de la Coordinadora del Cortometraje Español y del productor José Luis Rancaño, productor de varios largometrajes, documentales y cortometrajes, como Luger (2025), Olvido (2023), Estándar (2020), el documental Riadas (2025) sobre la DANA de Valencia o, el nominado a Claqueta Emérita y candidato a los Goyas 2026 Ángulo Muerto. También estará el director Javier Celay, que destaca por sus obras Fúcsia (2020), Yegua (2022) -premiado en varios festivales y candidato a los Goya 2024 – y Tito (2025), que cuenta por el momento con más de 20 premios.

La segunda participación es de Emilio Luna, que hablará sobre la realidad del cine extremeño. Es un crítico de cine, que ha formando también parte de festivales de cine como del Festival de Cine Inédito de Mérida o del Festival Rizoma de Madrid. Actualmente trabaja para la productora extremeña The Glow Animation Studio, de Almendralejo.

La octava edición de Claqueta Emérita tiene entre los cortometrajes nominados en la categoría de Mejor Cortometraje Nacional a ¿Cómo qué abuela?, de Xabi Vitoria; Ángulo Muerto, de Cristian Beteta; Aula 037, Juanan Martínez; Cólera, José Luis Lázaro; Depredador, Javier Fesser y El lado más bestia de la vida, José Antonio Campos Aguilera. Estos cortometrajes se proyectarán hoy viernes a las 19:30 horas en el centro cultural Santo Domingo.



