«La vida en Augusta Emerita se complicó según fue creciendo»

Muchos fundadores de Mérida no tienen calle, ni rotondas ni dan nombre a colegios o institutos. A los personajes anónimos de la colonia dedica su ... investigación, su trabajo y su difusión la arqueóloga del Consorcio Juana Márquez Pérez.

–¿Por qué rescata usted a la gente de Augusta Emerita?

–Cuando hablamos de la fundación lo hacemos siempre de los nombres que han pasado a la historia. Marco Agripa, Publio Carisio, Augusto... Pero realmente, la ciudad la levantó la gente anónima y a través de la arqueología podemos sacarles del anonimato. Yo llevo mucho tiempo estudiando los restos funerarios y llego al individuo, a las creencias individuales. Me pareció interesante presentar cómo eran los primero habitantes de la ciudad.

—¿Era una ciudad cómoda para vivir la primera que construyeron?

–Prototípica romana. Se reparten las tierras de fuera, les asignan las casas y le dan dos años para hacerlas. No debía ser una ciudad complicada. Augusta Emerita se complicó según fue creciendo.

–¿Cómo nace el apego a un territorio que no es el propio al salir de la guerra?

–Si vienen contentos o decepcionados no lo sabemos. A los fundadores le dieron el doble de tierra que en otras zonas. Le mandan al extremo más oriental del Imperio. No debieron venir contentos, pero le daban tierras, era una forma de asegurarse la vida después de la jubilación militar. Aquí llegan veteranos de las guerras cántabras. Tuvieron en su momento la oportunidad de luchar junto a Marco Antonio y Cleopatra, pero da un vuelco la historia y pierden. Forman parte del ejército de Augusto, pero como perdedores. Les mandan al extremo oriente cuando no habían hecho más que luchar por los intereses de Roma. Y tenemos a las mujeres y los hijos de esas primeras generaciones que son ya emeritenses de nacimiento. Ahora que vivimos una situación de rechazo a los que vienen a la ciudad buscándose la vida, es bueno recordar que esto es así desde los orígenes de nuestra civilización.

–¿Había mucha diferencia entre la primera y la segunda generación de pobladores?

–Hasta donde podemos llegar con la arqueología, notamos algunas. La primera venía de fuera y la segunda se sentía ya de aquí. Vemos que los nombres, los retratos son cada vez más romanizados. Pasamos de una ciudad de tamaño medio a una capital de provincia. Se sienten más romanos. Vienen además personajes históricos relevantes. Otón estuvo de gobernador y luego acaba siendo emperador. Pero volvemos a los mismo, hay algunos personajes relevantes y muchos ciudadanos anónimos.

–¿Qué es lo que más le sorprende esos ciudadanos anónimos?

–Hay diferencias entre lo que nos cuentan las fuentes, que no son muchas, y luego lo que la arqueología nos muestra. Se decía, por ejemplo, que la población moría muy joven y era una sociedad muy patriarcal. Pero luego ves que hay bastantes esculturas lapidarias a las mujeres, por lo tanto, tenían su papel relevante en las familias. También hay muchos enterramientos de gente más mayor de lo que suponía para la época. Quizás exageraban la edad para parecer mayores. Eso no lo sabemos, pero hay diferencia entre la fuente y la arqueología.

–¿Qué espacios nos aporta más información sobre los primeros habitantes?

–Yo he aprendido mucho de los depósitos funerarios. Identifica e individualiza a cada uno. En los amuletos, por ejemplo. Hay muchos depósitos de niños llenos de amuletos. Dentro de las tumbas encuentras detalles para entender al individuo en particular. En los grandes edificios de Mérida eso cuesta verlo porque han sido reutilizados durante siglos y con un cambio continuo de materiales. Es muy confusa esa individualidad.

–¿Pero los primeros emeritenses realmente querían ser enterrados aquí?

–No hay mayor castigo para un romano que no recibir, por lo menos, un puñado de tierra al morir. Por eso se entierran. Vivieron aquí aunque vinieran de Lazio, por ejemplo.

–¿Qué enterramientos impresionan más?

–Los infantiles. En esa personalización de la que hablábamos antes que nos permite la arqueología, los restos infantiles siempre me emocionan. Desenterrar con el criterio científico no impide que una sienta que está haciendo algo en contra de la voluntad del difunto y de la familia. Te cuestionas un poco eso. En una excavación en las afueras de la ciudad nos encontramos con un enterramiento infantil sobre el que luego pudimos hacer un estudio antropológico. Era un niño con una lesión en el hueso craneal que tenía una pervivencia tras la herida. Eso significa que la familia lo cuidó mucho. Y al descubrirlo me emocioné.

–¿Qué le falta a la gente de Mérida para conectar con los de Augusta Emerita?

–Asumir que no somos tan distintos aunque estemos en sociedades diferentes. El problema es que el romano siempre se asoció al paganismo y el paganismo era lo contrario al cristianismo. Se rompió la continuidad entre ellos y nosotros porque había que marcar la diferencia. Pero afortunadamente, los historiadores nos enseñan que debemos interpretar cada momento en su contexto y que no se puede extrapolar. Y la conexión ahora puede venir por esta vía, porque tenemos más base histórica y cultural para conectar.