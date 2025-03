Víctor Manuel quiso y sigue queriendo a Mérida

Víctor Manuel hizo sonar esta noche en sinfónico las canciones de toda una vida. De la suya, sobre todo, pero también de la de numerosas ... generaciones. Y de qué manera. Acompañado majestuosamente por la Orquesta y el Coro de Cámara de Extremadura, deleitó con su presencia escénica y su voz, inalterable después de tantos años, a un público encandilado por lo que escuchaba y veía.

Desde luego todos los elementos sumaron en una noche difícil de olvidar para muchos. La armonía entre voces e instrumentos era perfecta. Y el marco, incomparable. Un Teatro Romano casi lleno lucía como sólo joyas de su misma envergadura pueden hacerlo. La Orquesta de Extremadura, sublime, supo perfectamente cómo, no sólo acompañar, sino embellecer embellecer aún más la voz del asturiano. Un juego de luces muy cuidado resaltaba el encanto de las piedras milenarias a la vez que llevaba al espectador en volandas por el repertorio de Víctor Manuel. Un puzle perfecto en el que todas las piezas encajaban. Elegancia en estado puro.

El cantante invitó a los espectadores a un viaje que fusionó temas del cancionero popular asturiano en la primera parte con otros propios en la segunda. Un concierto concebido hace un cuarto de siglo que ahora retoma con esta gira de sinfónicos. Al igual que se dirigió al público en numerosas ocasiones para introducir los temas que luego interpretaba, hubo otros con los que se arrancó directamente. Porque hay canciones que no necesitan presentación. Sucedió con algunas como 'El abuelo Vito', 'Sólo pienso en ti' o 'Soy un corazón tendido al sol'.

Probablemente el cénit de la noche se alcanzó con 'Sólo pienso en ti'. Apenas bastaron 20 segundos de instrumental y dos versos para que despertaran los aplausos. Sin haberlo pedido, Víctor Manuel debió observar desde el escenario a los numerosos espectadores que, emocionados, decidieron encender las luces de sus móviles para acompañarlo en una de sus canciones más especiales.

Tímidamente, para no romper el idilio, el público tarareaba cada estribillo. Por contra, el momento más reivindicativo llegó con 'Digo España'. «Esta canción viene a decir que aquí cabemos todos o no cabe ni Dios», resumió. Por supuesto no faltó 'Ay amor' o 'Asturias', pero sí otras que el público no tardó en pedir. «Planta 14 no se podrá nunca cantar con una orquesta», respondió a la petición de un espectador.

En el Teatro Romano se vivió una noche de las que ponen la piel de gallina y sacan alguna lágrima en los más sensibles. De recuerdos y añoranzas rememorando las canciones con las que no pocas personas han crecido. Por eso muchos vieron en esta cita la oportunidad de reunirse con amigos y retroceder en el tiempo. Algunos años. Muchos.

Mérida sabe bien que Víctor Manuel la quiso, pero también que la sigue queriendo. Como dice en la canción.