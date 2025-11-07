Vía Martyrum de Eulalia de Mérida, este viernes a partir de las 22 horas La asociación de la Mártir organiza este recorrido en el que se recuerda el camino de su martirio; intervienen las sociaciones recreacionistas Emerita Antiqua y Ara Concordiae

Vuelve el Vía Martyrum de Santa Eulalia. Será en la noche de este viernes, a partir de las 22 horas, cuando se revivirá el camino del martirio de la joven. Durante el trayecto, los participantes rezarán los martirios eulalienses, acompañados por una recreación histórica que permitirá revivir los últimos momentos de su testimonio de fe, valor y esperanza.

El recorrido partirá desde el Puente Romano, para proseguir por la calla Cava, Plaza del Rastro, calle Romero Leal, calle Berzocana, Puerta de la Villa y Rambla de la Mártir hasta llegar a la Basílica de Santa Eulalia.

En el recorrido se harán doce paradas en los que se recordará y reflexionará sobre el testimonio eulaliense. Organiza esta cita la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, con el patrocinio del Ayuntamiento de Mérida. También cuenta con la colaboración de las asociaciones recreacionistas Emerita Antiqua y Ara Concordiae además del Consorcio de la Ciudad Monumental.

El año pasado, el Ayuntamiento instaló 14 placas de mosaico señalizando el Vía Martyrum de Santa Eulalia, desde su inicio en el Puente Romano, hasta su conclusión en la Basílica de Santa Eulalia. Lo hizo con motivo del Año Jubilar Eulaliense. Son en realidad 14 mosaicos de 25 x 25 centímetros realizados manualmente por la artesana y mosaiquista emeritense Luisa Díaz Liviano con la técnica de 'Opus Tessellatum', la más utilizada por los romanos, con el método indirecto, explicó el Consistorio en nota de prensa.