Un verano a mil visitantes por día

El último dato oficial que ofreció el Ayuntamiento informa de 28.000 entradas vendidas para ver los monumentos de la ciudad en los 31 días del pasado mes de julio.

Matemáticamente salen a 903 por día en la ciudad. Casi mil y mantiene la tendencia del récord del año pasado. Destaca también en ese recuento municipal que cada vez hay más grupos de Portugal, México y Francia. Y entre los nacionales ya se sabe que vienen mayoritariamente de Andalucía, Madrid y Castilla y León. El País Vasco y la zona del Levante siguen siendo la asignatura pendiente en la ciudad.

Cierra Mérida un puente de agosto con mucha afluencia de público y grupos en la plaza de Margarita Xirgu que se movían entre el Teatro y el Anfiteatro, la Casa del Anfiteatro o el Museo Nacional de Arte Romano.

A las familias con niños pequeños les sorprenden las zonas de sombra que encuentran en el recorrido del Teatro

Entre los que esperaban el viernes en Margarita Xirgu estaba el grupo de José Antonio Brey. Es promotor turístico y ha organizado una ruta por Extremadura y Andalucía. Los 55 viajeros tras su estela no pernoctarán en Mérida. Durmieron en Cáceres, pasaron el día en Mérida y tenían previsto llegar a la hora de cenar a Sevilla. José Antonio trae, sobre todo, a viajeros internacionales que contratan por mayoristas con todo el itinerario cerrado. El paquete Cáceres, Mérida y Sevilla –explica– se vende muy bien para los grupos internacionales.

Por experiencia de varios años haciendo esta venta, nota que en Mérida hay cada vez más grupos, pero el principal soporte turístico siguen siendo las familias. «Mérida es más un destino familiar más que internacional, pero tiene potencial para ganar peso extranjero por el interés por la cultura romana entre los anglosajones». José Antonio Brey calcula que cerrará este año con más de quince pasos por el Teatro.

Visitó también Mérida en este puente la familia Figueroa. Vienen de Lisboa y han dormido en un apartamento cercano a la plaza de toros. Cuenta Daniel, el padre, que no sabían cómo iban a poder moverse con dos niños pequeños y el calor por el Teatro Romano. Les han sorprendido las zonas de sombra que han encontrado en el recinto y les hubiera gustado no coincidir con toda la infraestructura artificial que tiene el monumento encima por el Festival. Por eso se quedan con el Anfiteatro. Y entre los que salen poco en las estadísticas está Marcela. Viene sola, procedente de Alemania. Aunque oficialmente se puede decir que lo hace desde Toledo, donde está pasando el verano por trabajo. Precisamente una compañera le recomendó que visitara Mérida. Ha reservado una noche de hotel. A mediodía ya había visto el Teatro, el Anfiteatro y el Templo de Diana. Dudaba si para la tarde se inscribía en los grupos de free tour o iba directamente a la Alcazaba. En cierto modo, compara, Mérida le recuerda bastante a Toledo. Aunque no esperaba tanta gente.

