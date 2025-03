Ni veladores junto a la pared ni tarjetas falsas para aparcar Accesibilidad. El grupo local de la ONCE pide a los dueños de los perros que no dejen las heces de los animales en las aceras

Visita ayer del grupo local de la ONCE al Ayuntamiento. Les atendió el alcalde Osuna para enseñarles la distribución interior.

En Mérida sirve de ejemplo esta reconversión para explicar cómo uno de las construcciones más antiguas de la Plaza España puede hacerse accesible sin dejar de ser funcional.

Fue una de las propuestas que se presentó a los premios europeos de accesibilidad en Bruselas. Y sirvió la reunión también para que los usuarios, el alcalde y la delegada de Inclusión, Susana Fajardo, repasaran dudas y propuestas de accesibilidad en la ciudad.

Le comentaron al alcalde las molestias por las heces de los perros que encuentran en las aceras y no pueden esquivar.

Piden desde la ONCE a los dueños que las recojan y preguntaron si se sanciona este tipo de contaminación urbana.

Respondió Osuna que Mérida es una de las ciudades donde más multas se ponen por esto y que seguirán haciéndolo. También los setos y árboles de las casas de las Argentina. Invaden la acera. El Ayuntamiento ya les ha pedido a los propietarios de las casas que poden. La mayoría se ha comprometido a hacerlo. También por las baldosas levantadas en el suelo. En breve se licitará la obra para quitar los quinientos plataneros de las Abadías y de Nueva Ciudad. Se pondrán naranjos o ciruelos. No levantan el suelo, no perjudica a los alérgicos y tienen porte para sombrear las calles.

Se habló también de las calles en plataforma única. Dijo el alcalde que cuando se licitan, se hace escuchando y siguiendo las indicaciones que marcan las asociaciones especializadas en accesibilidad. Para la reciente adjudicación de la Ciudad de la Infancia, por ejemplo, ya ha habido aportaciones de la Otaex, la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura. Y también se hizo en Valverde Lillo. Recordó Osuna que en esta calle se ha trazando un itinerario peatonal accesible. Lleva una línea de baldosas en el suelo que sirve a los invidentes de referencia para saber que están en el límite de la zona de peatonal y la calzada por la que pueden pasar coches. Y respetar ese itinerario IPA imiplica no invadirlo con obstáculos. Por eso no se autorizan ni se autorizarán veladores en Valverde Lillo. Hay en Mérida 2.100 mesas de veladores en las calles y ninguna está pegada a la acera. Todas se colocan respetando la distancia para dejar pasar a los que van en sillas. Solo hay un bar —en Mérida todos saben cual– que no lo hace. Debatieron sobre los aparcamientos reservados en el centro para conductores con tarjeta de movilidad reducida. Aclaró Osuna que no tienen límite de tiempo y que tras la reordenación de plazas cerca del colegio Trajano ahora hay más que antes. También que se está persiguiendo a los que aparcan en esos reservados con tarjetas falsas. Se han denunciado a dos recientemente y la Policía Local coteja que los asignados a estas tarjetas son realmente conductores con problemas de movilidad.

