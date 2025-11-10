Veinte agrupaciones adultas y cinco juveniles estarán en el concurso del Carnaval Romano

Celestino J. Vinagre Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:46 Comenta Compartir

Veinte agrupaciones adultas y cinco juveniles participarán en el concurso del Carnaval Romano de 2026. Serán doce chirigotas, cinco comparsas, dos coros y un cuarteto los que estarán en la modalidad de adultos, cuyas semifinales se celebrarán el 30, 31 de enero y 1 de febrero en el Teatro María Luisa. El sorteo que determinará el orden de actuación será el domingo 23 de noviembre, a las 13 horas. En el centro cultural Alcazaba.

Según se informa por parte del Ayuntamiento, las chirigotas participantes serán Los Pejigueras; Las Fanáticas; Lokacostao; La Marara; Los que nunca salen; Tagorichi; Las del Fresco; Las Justinas; Los paveras; Desiguales; Los Camándulas y De aquí no nos mueve ni Dios.

El pasado concurso de agrupaciones dejó que el primer premio fuera para La Chirigota de Mérida. El segundo, para La Marara y en tercer lugar, Lokacostao.

En comparsas, Los que faltaban; Las Iguales (que ganaron el concurso del Carnaval de este año); Los Cacos; El Mirador y Los Bandoleros.

En coros se presentan Tu Muralla y Dame Veneno. Y el Cuarteto Low Cost es el único que lo hace como cuarteto.

En el caso de las agrupaciones juveniles se realizará el concurso en sesión única el viernes 6 de febrero en el Teatro María Luisa y participarán como chirigotas Un corte con plumas; Ventanas con vistas al Vecino y Los patatas. En comparsas, Las del Patio y como cuarteto, Los Farraguas. Igualmente el sorteo se celebrará el 23 de este mes en el centro cultural Alcazaba.

En el concurso del Carnaval Romano de este 2025 participaron un total de 23 agrupaciones.