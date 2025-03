Los vecinos de El Vivero se concentran hoy para pedir que se urbanice la zona

A. G. MÉRIDA. Viernes, 29 de julio 2022, 07:28 Comenta Compartir

Los vecinos de la zona de El Vivero, junto al camping, se concentran esta tarde en la Plaza de España. Han programado su protesta a las ocho para llamar la atención del Ayuntamiento. Llevan años intentando completar su urbanización pero critican «la inacción» del Consistorio para conseguirlo.

Varias demandas sobre la mesa. En primer lugar, explican, no hay una recogida de basuras eficaz porque no hay contenedores suficientes. Temen también que los desbroces que no se han hecho este verano acaben prendiendo alguna parcela de pasto seco y reclaman que la Policía Local patrulle por allí para dar más seguridad a los residentes. Sin farolas y sin calles asfaltadas, los propietarios esperan que con la protesta el Ayuntamiento les proponga algún plan de actuación en la urbanización.

Según explican los portavoces de la protesta, tras más de cuarenta años y con muchos residentes habituales ya casi fijos, ha llegado el momento de equipararse al resto de los barrios de Mérida.

Los portavoces reconocen que han tenido muchas reuniones y encuentros con técnicos municipales, pero los trabajos de urbanización no avanzan porque algunos propietarios se niegan a asumir las obligaciones que les propone Urbanismo. Creen que el Ayuntamiento tiene capacidad para liderar el proceso.