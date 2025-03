Los vecinos de la urbanización El Vivero critican el abandono del Ayuntamiento

A. G. MÉRIDA. Miércoles, 27 de julio 2022, 07:54 Comenta Compartir

Lo de El Vivero se hizo mal desde el principio. Y no se ha solucionado. Un propietario vendió parcelas para urbanizar hace cuarenta años y los compradores construyeron.

Ahora es una urbanización de 272 parcelas en la que abundan las segundas residencias y en la que viven fijos o intermitentes cerca de mil propietarios. Tienen agua y saneamiento, pero les falta asfaltar las calles y el alumbrado. No hay forma de poner de acuerdo a todos y la junta de vecinos cree que el Ayuntamiento debería tomar las riendas del proceso. Llevan cuatro décadas y no han dado con la solución. Ante la inacción del Ayuntamiento, la junta vecinal ha organizado una concentración. El viernes a las ocho en la Plaza de España.

Denuncian un abandono permanente. Tienen solo dos contenedores para las 272 parcelas, no hay vigilancia de la Policía Local y no se desbrozan los pastos a pesar del riesgo para las viviendas en veranos de mucho calor. Desde la asociación de propietarios cuentan que han tenido «muchísimas reuniones» con representantes municipales en los últimos meses, pero no hay acuerdo ni voluntad de liderar la urbanización definitiva. «No podemos seguir en estas condiciones más tiempo, hay que hacer algo y el Ayuntamiento tiene capacidad y herramientas para hacerlo», explica José Antonio Gallego, un portavoz.