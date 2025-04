Los vecinos de Proserpina piden recuperar la línea de autobús que les une con Mérida ciudad

MIRIAM SIERRA BECERRO MÉRIDA. Viernes, 5 de agosto 2022, 07:48 Comenta Compartir

La Asociación de Vecinos de Proserpina solicita al Ayuntamiento de Mérida que la línea de bus que conectaba este barrio con el centro se recupere. Desde la asociación achacan que la falta de usuarios se debe principalmente a la poca frecuencia de los autobuses y el mal ajuste de los horarios.

Los vecinos afirman que en estos últimos años el número de residentes del área de Proserpina ha aumentado considerablemente, por lo que la demanda de transporte público también lo ha hecho. Actualmente no pueden prescindir del coche porque no existe una línea de autobús. Entre las soluciones que barajan, plantean la posibilidad de poner un microbús que funcione todos los días del año, no solo durante el verano.

La frecuencia en la línea era el principal problema por el que no tenían muchos usuarios. «No se adaptaba ni siquiera al horario de trabajo de muchos de los que vivimos en Proserpina», explican en un comunicado.

Esta asociación de vecinos ya se reunió con el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, para pedirle que los taxis de la ciudad tuvieran una tarifa especial para los residentes de la barriada hasta que se pusiera un servicio de autobús que los conectase con el centro. Sin embargo, esta tarifa, dicen, aún no ha sido concretada.