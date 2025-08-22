Vecinos de la barriada de Tierno Galván de Mérida claman contra la sucesión de actos vandálicos

Botellones, suciedad, música a todo volumen o vehículos circulando a excesiva velocidad. Es lo que señalan vecinos de la barriada Tierno ... Galván, en la zona noreste de la capital extremeña.

Comentan que un grupo de jóvenes se reúnen para hacer botellón en los aparcamientos reservados para el complejo administrativo Mérida III Milenio cada fin de semana a pesar de estar prohibido. Unas reuniones juveniles, dicen, que propician también música a todo volumen, suciedad y vehículos que circulan a gran velocidad.

También comentan su preocupación porque estiman que puede haber «un posible punto de trapicheo de droga» en la barriada.

Estos vecinos de Tierno Galván reclaman al Ayuntamiento emeritense que coloquen cámaras de vigilancia «como las ya instaladas en otros puntos de la ciudad para terminar con las conductas incívicas».

También piden que controle el estado en el que algunos jóvenes dejan el mobiliario del casi recién estrenado parque del acueducto de San Lázaro. Los bancos sufren actos vandálicos y hay basura por bastantes espacios de esta zona ajardinada.