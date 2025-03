Sigue teniendo voz Nerea Corzo a estas alturas de la fiesta. Se agarra al cuello cuando habla y relata con tranquilidad lo que ha vivido ... en la última semana. Karmina sorprendió desde la presentación de la semifinal.

–¿Cómo surge?

–Es un grupo totalmente nuevo. El año pasado estuvimos cerca de Los que faltaban. Me entró envidia sana y dije, pues venga, vamos a hacer algo nuestro. En realidad empecé en el Carnaval del año pasado. La idea fue tomando forma. En septiembre arrancamos los ensayos. Y hemos llegado hasta aquí.

–¿Cómo monta un grupo de la nada alguien que además tampoco había concursado nunca en Mérida?

–Somos dieciocho, incluido los cinco músicos. Salvo a mi hermana y a otra compañera de Los que faltaban, no conocía al resto. Quería gente nueva. Hay muchas chicas que le gusta el Carnaval y no tienen la posibilidad de salir. Quería hacer algo de eso. Dar oportunidad a otras personas y que descubrieran juntos por primera vez el mundo del Carnaval. Por eso creo que no lo estamos pasando tan bien.

–Y lo del karma.

–Somos el karma. Pero no el karma que viene de la nada. Somos el karma porque a veces tenemos que actuar para que te pasen las cosas buenas. Me inspiré en mujeres empoderadas y me acordé de Carmina Barrios, que hizo la película Carmina o revienta. Me gustó la película y la personalidad. Y con esta idea llegamos luego a otras mujeres artistas empoderadas como Lola Flores y en este año, pues también, María Jiménez. Me gusta esa gente que piensa lo que dice y lo dice luego sin pelos en la lengua.

–Y las voces.

–Yo soy muy flamenca, pero el resto de compañeras son muy poperas. El reto era hacer bien los giros de voces, subir y bajar todas. Con las voces ha habido mucho curro, pero el resultado nos ha gustado. Hemos sonado muy bien.

–¿Esperaban la acogida que han tenido?

–El efecto sorpresa fue eso: Una sorpresa. No sabíamos que íbamos a gustar tanto. Pero sí sabíamos que por repertorio, voces y el tipo era algo diferente a lo que se ve en Mérida. Yo creo que no es solo una cuestión de estilo. También de seguridad. Hemos cantado con mucha seguridad.

–¿Y de dónde viene esa seguridad de la que habla?

–Yo lo decía en los ensayos. Somos el karma, tenemos un poder muy importante. Hay que meterse en un personaje que desprende una fuerza del universo. Y creo que nos hemos creído el personaje y eso lo ha percibido la gente por nuestra seguridad.

–¿Esperaban ganar?

–Para nada. Sí es cierto que tras la semifinal se nos vino encima una reacción que no esperábamos. La gente de la calle que nos había escuchado nos decía que íbamos a ganar. Muchos. Cuando tienes a un grupo que no ha concursado nunca y después de la primera actuación todos son halagos, lo difícil en ese tramo de la semifinal a la final era mantener los pies en el suelo. Yo les decía a las niñas que lo habíamos hecho genial y habíamos gustado, pero que también lo hacen genial los demás. Por eso creo que la semifinal nos dio mucha confianza, pero sabíamos que ganar estaba muy difícil.

–Fueron con la misma seguridad, entonces.

–Fuimos con seguridad y con los pies en el suelo, pero muy tranquilas. En cierto modo estábamos disfrutando de un premio que no esperábamos; el del cariño de la calle. Se han compartido mucho nuestros vídeos, nos paran cuando nos ven... Hemos vivido algo muy bonito estos días.

–De dónde viene su pasión por el Carnaval.

–Me viene de mi padre. En su época fue muy carnavalero. Cuando éramos pequeñas, en su coche solo se escuchaba canciones de Carnaval. Todo el año escuchando a los grupos. Mi hermana y yo le cogimos manía. Nos parecía muy pesado el Carnaval. Pero cuando nos hicimos mayores nos reencontramos de nuevo. Nos gustó reengancharnos y lo disfrutamos ahora. Es un amor de reencuentro.

–Usted nunca estuvo en grupos.

–Mi hermana salía en una chirigota infantil y luego juvenil, pero nunca de adulta. Yo nunca en Mérida. Hasta ahora solo había cantado en el concurso de Cádiz del año 2016. Vivía allí y conocí a un grupo de Cádiz que concursaba en el Falla. Yo me uní a ellos y canté en el Falla. Fue una experiencia muy chula. Supongo que desde entonces tenía algo dentro y quería hacer algo propio. Por eso surgió lo del año pasado.

–Cómo lo está viviendo ahora.

–En Mérida, a los que nos gusta esto, nos conocemos más o menos. La idea era hacer algo para nuestras familias y estamos un poco en shock por la repercusión. El segundo pasodoble que cantamos en la final sobre la abolición de la prostitución lleva poco más de 48 horas y treinta y cinco mil visualizaciones. Estamos flipando.

–¿Volverán el año que viene?

–Yo me voy a tomar un mes de relax y luego ya veremos. Se lo he dicho al grupo, esto ha salido de un impulso que tuve. Me quería quitar la espinita y concursar un año, pero nunca fue la intención de montar algo duradero. Ahora ya creo que deberíamos salir un año más, solo para agradecer, para devolver el cariño que hemos notado estos días. Le daremos una vuelta.