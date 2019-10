Varios jugadores del Mérida AD entregan abonos de temporada en Down Mérida REDACCIÓN MÉRIDA. Viernes, 18 octubre 2019, 08:35

Enmarcado en el proyecto 'Deporte para todos', ayer visitaron Down Mérida varios jugadores del Mérida AD y el equipo técnico para hacer entrega de los abonos de temporada a las personas adultas con Síndrome de Down y otras discapacidades que forman parte del equipo deportivo de Down Mérida. A partir de este fin de semana estos nuevos aficionados del Mérida apoyarán al equipo en los partidos de casa desde sus localidades.