Valdés recuerda que Osuna no incluyó el sexto puente en el nuevo plan general de Mérida

La comida de Feria la dio ayer el Partido Popular de Mérida en su caseta. Paella y caña. Vales de tres euros para los ... refrescos. De anfitrión ejerció Miguel Valdés. El presidente de la gestora local preparó los entremeses de embutidos y queso para los invitados. Fueron asomando históricos. Balastegui, el exalcalde Acedo o Miranda. También Raquel Bravo. O concejales que se sientan en el salón de plenos como Pilar Nogales y Adelaida Tirado.

El secretario provincial Naharro se presentó por los corrillos de los afiliados más veteranos. Lo mismo que los diputados autonómicos Parejo y Carrón. También representantes de otros partidos. Como Joaquín Prieto, de Ciudadanos. Muchas fotos se hicieron todos con María Guardiola, la nueva presidenta regional. Y sobre la mesa, además de la paella y el embutido, el sexto puente sobre el Guadiana y la nueva circunvalación que pide el alcalde Osuna a su partido para ir a la reelección. Coinciden Miguel Valdés y María Guardiola en que la última estrategia de Osuna esconde solo fuegos artificiales. Y da un argumento. En la revisión del plan general de la ciudad que redactó el gobierno municipal no se recoge este sexto puente. «En el documento no aparece y es el Partido Popular, en el pleno del veintiséis de mayo, quien lo pide. Y ahora él toma esa idea». Cree que Osuna y Vara juegan a la distracción para no hablar de proyectos fallidos como la azucarera. Habló Valdés también ayer del futuro candidato de su partido. Con una gestora y sin cabeza de lista aún, todo apunta a que podría ser él mismo. Pero ayer no hubo confirmación alguna. «Estamos tranquilos. Tenemos el proyecto para el cambio», dijo.

La presidenta Guardiola tampoco dio pistas. A lo largo de septiembre, adelantó, habrá algún avance para arrancar el otoño con candidatos en las principales ciudades de la región. Y en ese escenario se sitúa Mérida. Aclaró Guardiola que seguirán con el calendario que marque la dirección nacional para las capitales autonómicas y provinciales. El PP y el PSOE coinciden en empezar el curso electoral sin cerrar sus procesos internos.