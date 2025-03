Coronavirus: Valdés dice que hay irregularidades en el contrato de mascarillas del Ayuntamiento de Mérida

Antonio Gilgado Mérida Miércoles, 27 de abril 2022, 12:42 Compartir

Miguel Valdés cree que hay irregularidades administrativas en el último contrato de suministro para repartir mascarillas en los colegios de Mérida.

Una compra de 214.0000 euros que el presidente del a gestora local del PP entiende ya a destiempo porque no tiene sentido empezar a distribuir material de protección para los colegios cuando ya no es obligatorio llevarlas en interiores. Cree el presidente que se debe al retraso de la resolución del contrato. En realidad, el suministro debería haber empezado en diciembre o enero, no a mita de abril.

Y critica además lo que él considera una irregularidad administrativa grave en la concesión. Según Valdés, entre las propuestas que llegaron a la mesa de contratación del Ayuntamiento, el órgano técnico elevó como mejor opción para comprarlas a una empresa de Valladolid. Pero la Junta de Gobierno Local no asumió nunca esa recomendación. Pidió luego un informe posterior que redactó una educadora del Ayuntamiento recomendado otro tipo de material para las mascarillas.

Ese proceso, según denuncia Valdés, dilató el proceso y dejó fuera a la empresa de Valladolid. Finalmente resultó adjudicataria la misma que se llevó los anteriores suministros de mascarillas. No tiene sentido, según denuncia el presidente de la gestora del PP, que una educadora base su informe para cambiar de material en argumentos epidemiológicos y de salud laboral, algo que no es competencia de una maestra.

Valdés cree que hay muchas dudas en este proceso. Primero, argumenta, porque en su opinión no es habitual que la Junta de Gobierno Local rechace la propuesta que hace una mesa técnica de contratación sobre el resultado de un concurso público. Y después por basarse en un informe técnico de una educadora sobre cuestiones de salud y epidemiología.

«La Mesa de Contratación traslada a la Junta de Gobierno Local la empresa que debe ser adjudicataria y lo normal es hacerle caso, pero lo sorprendente es que dice que no, que hay que pedir un informe».

Según Valdés, esta empresa de Valladolid que quedó en primer lugar en la mesa recurrió ante la comisión especial de contratación de la Junta de Extremadura y el órgano regional le dio la razón. «Y aún así, a pesar de que desde la Junta se avala la propuesta de la empresa, el Ayuntamiento lo ignora y decide empezar otro procedimiento», critica Valdés.

Se pregunta también si los problemas que ha habido con este contrato tienen algo que ver con el último cambio en el gobierno local ya que precisamente la delegación de Contrataciones pasó de Carmen Yáñez a Silvia Fernández.