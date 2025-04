Valdés advierte que la zona de bajas emisiones lleva más restricciones

Los dos concejales del grupo municipal Por Mérida, Ángel de la Heras y Miguel Valdés, hicieron ayer su balance de 2024 en el Ayuntamiento.

El portavoz Valdés puso en duda los datos que dio la semana pasada el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. La primera conclusión que saca es que el 2024 solo fue la inercia del año electoral de 2023. Y no comparte el diagnóstico económico que hace Rodríguez Osuna. Pone en duda la gestión de la deuda. Se encontró el gobierno actual, aclara, un descuadre de 51 millones. «Es bastante, pero no son 77 como dijo». Y ese dinero se ha rebajado no por la gestión del gobierno local, sino por el plan de ajuste marcado por el Ministerio de Hacienda. No hay ningún mérito en la reducción, argumenta, porque el Ayuntamiento sigue la senda marcada por Hacienda. Lo que hace el alcalde, entiende, es apuntarse el mérito de otros. También se ha beneficiado del dinero que ha entrado con las ayudas europeas tras la pandemia sanitaria.

Otro punto que contradice Valdés es el del número de empresas que dio Osuna. No hay ahora más negocios que antes, más bien al contrario. Se dan muchas licencias de apertura pero la mortandad empresarial es muy preocupante según Valdés. «Cualquiera que esté en la calle como nosotros se da cuenta de la cantidad de comercios que están cerrando». Y apoya su relato en un dato: según el INE, en 2019 había en Mérida 4.297 empresas y ahora 3.971. Basta comparar, insiste, lo que se recauda por el impuesto de actividades económicas para contrastarlo.

Y lanza una advertencia sobre la futura zona de bajas emisiones. Valdés cree que el alcalde miente cuando explica que quizás no haya más restricciones al tráfico. Basta leer el perfil del contrato de obra, advierte, para entender que la Unión Europea da dinero a Mérida para aplicar limitaciones totales de paso en unas calles y parciales en otras. «Lleva más restricciones de las que hay ahora». Se pregunta Valdés que hará el gobierno local porque la única opción para no aplicarlas es devolver la financiación. Por eso pide al alcalde que diga la verdad sobre cómo va a ser el tráfico en el centro a corto plazo.