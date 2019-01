Los usuarios del bus urbano confían que se acorten las esperas en las paradas Usuarios de los autobuses urbanos en la parada del Paseo de Roma. :: brígido Cuando se cumple una semana de la nueva organización del transporte urbano las primeras impresiones de los vecinos son positivas M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Martes, 15 enero 2019, 08:45

Paco 'El cantaor', como dice que le conocen en Mérida, vive en Nueva Ciudad. Para trasladarse al centro, de forma habitual, coge el autobús urbano, que le deja en la parada del Paseo de Roma. Elige desplazarse en transporte urbano sobre todo desde que está en tratamiento, ya que le tienen que poner una prótesis en la pierna. Él asegura que si no, puede llegar al centro desde su casa dando un paseo. Y lo hace casi diariamente para tomar un café con los amigos. Confiesa que hasta ahora el servicio no funcionaba mal, al menos en su caso, pero espera que con el tiempo este mejore y ofrezca a los ciudadanos las mejores prestaciones posibles.

Pero también opina que, como en todo, «es cuestión de mentalizarse». Y desea que una de las mejoras que se noten con el nuevo contrato es que se acorten los tiempos de espera en las paradas y que los autobuses sean puntuales cuando parten hacia su destino.

Asegura, como otros vecinos que esperan el autobús en la parada central situada en el Paseo de Roma, que ha recibido en su casa información sobre la nueva organización de la línea de autobús. Un díptico donde se explica cuántas líneas hay, dónde empiezan, dónde acaban, el tiempo que tarda el transporte urbano en en recorrer los diferentes trayectos... Una medida informativa que tacha de «incomprensible» pues asegura que «no hay Dios que lo entienda».

CIUDADANOS QUE USAN EL BUS URBANOPaco 'El cantaor' Vecino que utiliza el autobús Catalina Carmona Vecina que utiliza el autobús urbano

Cuando se cumple una semana de la entrada en vigor de la nueva organización de las líneas de autobuses, los usuarios dicen que pronto se empiece a notar algunos cambios. De hecho, uno de los que más valoran es que se reduzca el tiempo de espera en las paradas.

Otra de las habituales del transporte público en la ciudad es Catalina Carmona. De hecho, dice que lo utiliza a diario para desplazarse hasta el centro desde Nueva Ciudad, un trayecto que, según ha contabilizado, se hace en unos 8 minutos, tanto en la ida como en la vuelta.

Dice que ella estaba «conforme» con el servicio que ofrecía la línea que ella coge. «Yo tengo la aplicación por móvil y normalmente por la App me guío. Es una herramienta muy útil para saber en todo momento toda la información», indica. «Pero no estaría mal que ahora, con el frío que hace, los autobuses tardaran menos en llegar a las paradas. Según la parada que sea tarda más o menos. Y en la del Paseo de Roma, al menos, te puedes resguardar, pero en otras... es más complicado y no hay sitio donde protegerse del frío, al lluvia o el sol. Así que, esperamos que se mejoren un poco esos detalles».

Algunas novedades

Cinco líneas regulares, dos especiales (una de fines de semana y festivos y otra nocturna), transporte cada 30 minutos, distintos bonos, nuevas paradas y más zonas y barriadas con servicio.

Estas son algunas de las novedades que el servicio de transporte urbano de Mérida ofrece desde el pasado 8 de enero.

Con el nuevo acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa Vectalia se incrementa el número de kilómetros a los 548.022, es decir, 193.342 más por año hasta la finalización del contrato, en el año 2037. Además, se incrementa el número de autobuses que prestan servicio a los ciudadanos y el transporte público llega a barriadas que en los últimos años no tenía incluida en su ruta como La Calzada o Carrión.

Los autobuses comienzan a funcionar más temprano y terminan más tarde. Se nota sobre todo los días de diario y en verano y también se reducirá la frecuencia de paso a los 30 minutos.

Una de las peticiones más demandadas por los ciudadanos y que vuelve a implantarse es el servicio nocturno, también conocido como Búho. Está, los viernes y sábado, desde las 11 de la noche hasta las 4 de la madrugada.

Este vecino que vive en Nueva Ciudad usa el autobús sobre todo ahora por tener problemas de movilidad. Lo utiliza para ir al centro a tomar café con sus amigos. Dice que una de las cosas que espera del nuevo servicio es que los buses sean puntuales

Catalina vive en Nueva Ciudad y utiliza el transporte urbano a diario para ir al centro y volver a su casa. En su opinión el servicio no funciona mal y ella dice que utiliza la aplicación móvil para estar al tanto en todo momento de los horarios de los autobuses