Los usuarios piden que las piscinas de Mérida se abran antes Usuarios de la piscina de Nueva Ciudad en la zona infantil. :: j. m. romero Valoran que son recintos limpios, con precios económicos y poco masificados, pero se quejan de que se entra demasiado tarde MARÍA BLANCO CANCHO MÉRIDA. Lunes, 19 agosto 2019, 08:23

Pleno agosto en Extremadura y los emeritenses que no están tumbados en las playas aprovechan las opciones que la ciudad les brinda para refrescarse. Las tres piscinas municipales que tiene Mérida Nueva Ciudad, La Argentina y Diocles, son para muchos un oasis en medio del calor y la sequía de esta tierra.

Valoran sus espacios limpios, sus precios económicos, que los niños menores de cuatro años no pagan y que los días de diario las piscinas no suelen estar masificadas. Aunque los usuarios coinciden en que se debería adelantar el horario de apertura, ya que abren a las doce o doce y media del mediodía. Además, si la persona sale del recinto al mediodía para comer, si quiere regresar a darse un baño por la tarde tiene que volver a pagar la entrada o quitarle otro baño al que tenga el abono.

Así le pasa al vecino Juan Domínguez. Dice que lleva viviendo diez años por la zona y nunca ha estado en las piscina de La Argentina hasta ahora. La causa de sus actuales visitas asiduas a las instalaciones es por motivos de salud. El médico le ha recomendado que nade. Por eso Juan se ha sacado un bono de 20 baños que le cuesta alrededor de 45 euros. «Me gustaría venir antes pero abre un poco tarde. Si a las dos o dos y media de la tarde ya me voy a casa a comer no vuelvo porque me cuenta otro baño más. No te dejan salir y entrar». Juan dice que no le importaría ir a casa, comer y luego volver. «Seguramente las primeras horas de la tarde esté esto tranquilo».

«Tengo un bono y vengo por las mañanas. Me gustaría volver por las tardes después de comer» Juan Domínguez | Usuario de la piscina Argentina

En cuanto a las instalaciones y la limpieza Juan asegura que están muy bien, aunque deberían mejorarse los vestuarios «Son un poco antiguos. No sé si se ha vuelto a alicatar desde que se construyó».

La Argentina

Encarna García vive muy cerca de la piscina de La Argentina. Ella recuerda con nostalgia y le gustaría que volviera el bar que, en otros tiempos, vendía comida. «Se quedaba abierto hasta por la noche, la gente tomaba refrescos y era muy agradable», comenta.

A Encarna lo que más le gusta de la piscina Argentina es la tranquilidad de la que disfruta por las mañanas. Al igual que Juan, ella también se ha sacado el bono, pero por ahora no ha ido mucho porque «no ha hecho tiempo de piscina». También le gustaría que el recinto abriera un «poquito antes».

María Rosa Ayllón y su pareja viven viven en Madrid y han decidido pasar el puente en Mérida y de paso visitar a un familiar. Les recomendaron ir a la piscina municipal de Nueva Ciudad, por eso a las 11.30 de la mañana estaban ya esperando en la puerta de la piscina. Todavía estaba cerrada. «Nos hubiera gustado venir antes». En cuanto al precio, aseguran que comparado con Madrid, el de la piscina de Mérida es bastante barato.

«Cada verano que venimos a visitar a la familia elegimos siempre elegimos esta piscina».

«Muy bien. Es tranquila y el agua está limpia, aunque un par de reformillas no estarían mal» Carmen Gómez | Usuaria de piscina Nueva Ciudad

A Carmen Gómez, natural de Mérida, pero residente en Granada desde hace años, le parece que las instalaciones están muy bien, sin mucha gente, es tranquila y el agua está limpia, aunque un par de «reformillas» no estarían de más. Como por ejemplo en los servicios y el acceso a la piscina. Carmen tiene un problema de movilidad y «el acceso por escaleras podría mejorarse», comenta. Sobre el horario de apertura opina lo mismo que el resto. Que deberían abrir antes para aprovechar más el día de baño.

El concejal de Juventud, Felipe González, explicó que ese horario de apertura tan tardío se debe a las actividades infantiles y de diferentes organizaciones que se realizan entre las 8.30 de la mañana y las 12.30 del mediodía.

«Somos de Madrid y fuimos a la piscina a las 11.30 y todavía no estaba abierta» María Rosa Ayllón | Usuaria de piscina Nueva Ciudad

En cuanto a la mejora de las instalaciones, el delegado aseguró que se están llevando a cabo, de forma periódica, labores de mantenimiento.