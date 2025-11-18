HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 18 de noviembre, en Extremadura?
Fernando Ramos, Pilar Amor y Pedro Montero, esta mañana, en la presentación de los talleres. HOY

Mérida

La Universidad Popular ofrece conciertos didácticos y talleres de teatro y escritura creativa

Serán este miércoles, en el Conservatorio 'Esteban Sánchez', y el domingo, en el centro cultural de La Antigua

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:25

La Universidad Popular de Mérida presenta una nueva oferta cultural. Dos conciertos didácticos esta semana y talleres de teatro y de escritura creativa son la oferta cultural. La música llega de la mano de la Universidad Popular para aprovechar la semana de Santa Cecilia, con la pretensión de acercar la música clásica a todos los públicos. Los talleres se realizan con la intención de fomentar el acercamiento de la población a diversas disciplinas culturales y «conseguir no solo el disfrute en sí de los programas, si no de movilizar a la ciudadanía a participar en acciones colectivas y conectar con otras personas», ha indicado la delegada de la Universidad Popular, Pilar Amor.

Los dos conciertos serán esta semana. El primero, este miércoles, a cargo del Grupo Circa, en el Conservatorio 'Esteban Sánchez', a las 20 horas. El segundo, el domingo, del Cuarteto Ayala, en el centro cultural de La Antigua, a las 19 horas.

De otro lado, los talleres de teatro se desarrollan dentro del proyecto 'Vive el teatro'. Con dos talleres, de 20 horas cada uno, y dirigidos a mayores de 16 años. Correrán a cargo de la compañía Verbo Producciones, encabezada por Fernando Ramos, y se realizarán en el Espacio Puente Romano. Se desarrollarán los días 24, 25 y 26 de este mes y los días 1, 2, 3, 9, 15, 16, 17, 22 y 23 de diciembre.

«Se busca utilizar el teatro como medio fundamental de desarrollo personal, facilitando herramientas que promuevan la expresión de pensamientos y emociones», indica Amor. A estos talleres se suma otro, uno de escritura creativa, en el centro cultural de La Antigua, a desarrollar los días 24 y 27 de este noviembre y 1, 5, 8, 11, 15 y 18 de diciembre. Se idean igualmente para mayores de 16 años.

Pedro Montero será el encargado de los talleres teatrales que ofrecerán una visión muy amplia para que los alumnos «tengan la capacidad de poder imaginar, concebir ideas, jugar, arriesgar, abrir esas puertas que hasta ahora no no han sido abiertas y descubrir de una manera más libre y consciente de cómo introducirse dentro de lo que es mi profesión», ha subrayado.

El formulario para inscribirse en ambos talleres se puede rellenar a través del enlace https://forms.gle/xCeeA3q5rTJv7EvY8.

