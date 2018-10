El Centro Universitario de Mérida es el único campus de la UEx que no tiene residencia universitaria pública Alumnos del Centro Universitario de Mérida, en el hall de la Universidad. :: brígido La falta de estas instalaciones o el intento fallido de instaurar el grado de Bellas Artes son factores que restan atractivo para los alumnos M. ÁNGELES MORCILLO MÉRIDA. Sábado, 20 octubre 2018, 09:55

Mérida, como ciudad universitaria, aún tiene varias asignaturas pendientes. Así lo confirma el director del Centro Universitario de Mérida (CUM). Juan Carlos Peguero resalta como una de ellas no disponer de una residencia universitaria. Recuerda que Mérida «es la única sede universitaria de la región que no tiene una residencia pública. Hay dos que son privadas, que hacen una genial labor. Pero creo que la cosa pública debería interesarse por proporcionar un alojamiento, no solo a los estudiantes y alumnos, sino también al resto de la comunidad universitaria», explica.

Asegura que esta comunidad engloba también a los profesores, investigadores, a los alumnos que vienen de fuera... «Eso es lo que realmente le da vida a una ciudad universitaria. Mérida lo es desde el año 81, por lo que habría que cuidar esto», insiste Peguero. Por eso insta al gobierno regional a que haga un esfuerzo para dotar a Mérida de unas instalaciones que la hagan atractiva desde el punto de vista universitario. «La universidad es tanto oferta académica como cultural y deportiva. Si no se tienen las tres cosas...».

Otra de las demandas históricas del CUM a las que se refiere el director es la implantación del título de Bellas Artes. Declara al respecto que, desde que es director del centro en Mérida, desde 2012, este es un tema que siempre ha estado en su agenda de cosas pendientes.

El 40% de los alumnos de Bachillerato cursan carreras en universidades de fuera de la región

«Desde el centro hemos hecho diferentes ofertas para que se pudieran realizar aquí estos estudios. Pero para eso hace falta voluntad por muchas partes para ponerlo en marcha. ¿Por qué no se ha puesto aún? Pues porque no ha habido voluntad de ponerlo. No porque Mérida no reúna las condiciones. De hecho, el CUM en su momento ofertó un plan de estudios que era viable. Los estudios de Diseño Industrial permitían elaborar un plan que fuera posible realizar combinando los medios que teníamos, tanto académicos como materiales».

Dice que muchos alumnos de Secundaria de Extremadura se van a cursar estudios de Bellas Artes a las universidades de alrededores, como por ejemplo de Sevilla. «Se van porque aquí no tienen esa posibilidad. Igual que, hasta ahora, pasaba con Periodismo, Criminología o con Psicología. Son titulaciones que, desde que se han implantado en las universidades de la región, están llenas de alumnos».

Centro poco conocido

Peguero confiesa también que aún no acaba de entender por qué el Centro Universitario de Mérida es poco conocido. Y no solo fuera de la ciudad. También por los propios emeritenses.

Indica incluso que hay estudios estadísticos que indican que el 40% de los alumnos de Bachillerato que acaban sus estudios cursan carreras en universidades de fuera de la región. Es verdad que hay estudiantes que se van porque, a pesar de los 50 grados que se pueden cursar en el UEx, no encuentran en la región la carrera que quieren estudiar. «Hacemos verdaderos esfuerzos por difundir los estudios que ofrecemos y las actividades que organizamos. Aún así, pensamos que hay un gran desconocimiento por parte de la sociedad extremeña de la calidad de la oferta académica de la Universidad de Extremadura».

Peguero declara que otro de los grandes desconocidos de la UEx es el Instituto de Lenguas Modernas (ILM), un servicio más que presta la Universidad de Extremadura que permite formarse en idiomas, (en este caso, en el CUM se estudia Inglés). El director del centro de Mérida dice que muy poca gente valora las posibilidades de conseguir el grado B1, B2 y C1 en Mérida con una docencia presencial que dura todo el año, con derecho a examen, por unos 300 euros.

Tan desconocido es este servicio que este curso los estudios de B2 se han tenido que suspender porque no ha habido demanda por parte de los alumnos.

«Quizá esto sea consecuencia, por una parte, de un déficit de difusión por parte de la UEx. Y por otra porque quizás hay falta de interés por parte de los estudiantes», baraja Peguero.