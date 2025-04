El último día de Alfonso, el chófer de los cuatro alcaldes de Mérida

acuerda Alfonso del Renault 25 con el que fue a Estrasburgo en el 85. Entonces, sobra decirlo, no había GPS ni navegadores. Mapas, guías Repsol ... y un poco de intuición.

Tardó un día en llegar. Imposible hacerlo en menos tiempo por entonces. Todavía hoy, cuando se topa en la calle con el alcalde Vélez rememoran aquel viaje tan agotador.

También cuando un coche oficial con cuatrocientos mil kilómetros encima les dejó tirados en Córdoba en mitad de una tormenta nocturna. Calados con las maletas por la carretera hasta que dieron con un hotel.

Se va Alfonso Carvajal a los sesenta y cinco años del Ayuntamiento. Dice que tiene reflejos y condición física para aguantar alguno más, pero ya es hora de ceder el volante. Ayer fue su último día. «Nos iremos acoplando, pero es un cambio brusco. De estar de un sitio para otro durante cuarenta años a pararte en seco».

El alcalde Osuna y varios funcionarios acudieron a su despedida en el salón de plenos. Luego hubo una comida sorpresa con los más íntimos. Y los chicos de Plena Inclusión le regalaron una réplica del Peugeot que condujo hasta ayer.

Entregó las llaves y el mando de la cochera al final de la mañana en Alcaldía. Se emocionó varias veces, pero se rehizo con rapidez. «Lo importante no es el trabajo, sino la gente con la que he tratado».

Se refiere a sus compañeros del parque municipal como amigos y agradece con vehemencia el trato que ha recibido de los cuatro jefes que ha tenido en estos 37 años. A pesar de los cambios de gobierno y de partidos, Alfonso siempre se mantuvo en el puesto. Para los que se pregunten cuál es el secreto para trabajar en un puesto de tanta confianza como el de chófer del alcalde con cuatro administraciones distintas, da un consejo: Discreción.

«Todo lo que se cuenta y se escucha en el coche oficial se queda en el coche oficial»

«Cada cuatro años hay elecciones y en cualquier cambio de legislatura un alcalde podía haber dicho que no le interesaba mi trabajo y poner a alguien de libre designación, pero todos quisieron contar conmigo. Y eso lo agradeceré siempre. Me siento muy afortunado por el trato que me han dado los cuatro».

Dice que se llevará a la tumba situaciones, momentos y confesiones de estos treinta y siete años. Nunca ha compartido con nadie lo que ha visto o ha oído en el coche. «Lo que ves y lo que escuchas se queda para uno. La discreción debe estar por encima de todo».

Casualidad

Llegó al puesto casi de casualidad. Era conductor de los autobuses urbanos de Mérida y el alcalde Vélez pidió a la Sección de Transportes un conductor para sus viajes protocolarios. Y como Alfonso era el más joven, lo mandaron a él a llevar al alcalde. «Cuando entré por primera vez en el despacho sentí un poco de vértigo por la responsabilidad. Entendí que llevaba a gente importante a sitios importantes».

Ha pisado todas las capitales de provincia de España. Mérida forma parte de varias redes municipales como la de Ciudades Patrimonio o dentro de la Fempex y el recuento que hace sobre el mapa es abrumador. No solo Madrid o Sevilla. También Gijón, Santander y Oviedo. O el Palacio de la Zarzuela.

Aunque pronto desvía la conversación de los sitios y se va Alfonso a la gente. A compañeros que empezaron con él en el parque municipal hace tres décadas. Muchos ya no están. Pepe Trinidad, por ejemplo. «Estuvo en mis comienzos y me ayudó a entender el trabajo».

Le enseñó a preparar bien los viajes largos. A revisar rutas y apuntar con detalles las indicaciones para tardar lo menos posible en ponerse en destino. Dos días antes pedía en protocolo los movimientos del alcalde. Ahora, con la navegación incorporada, todo resulta más sencillo, pero Alfonso es de los que hacía una hoja de ruta para consultar según avanzaba el trayecto. También es de los tenía a punto el coche en todo momento. Pronto aprendió que puede surgir un viaje largo e imprevisto de un día para otro.

Al nuevo chófer que entre le deja un consejo. «Que todo lo que se cuenta y se escucha en el coche oficial se queda en el coche oficial».