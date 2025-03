Turutas de letra y cantera para Nono, Félix y Los que faltaban

Antonio Gilgado Mérida Domingo, 12 de noviembre 2023, 23:24 Comenta Compartir

Tienen ya los carnavaleros de la ciudad sus premiados de este año: la comparsa Los que faltaban y los letristas y directores Félix Barrena y Nono Saavedra.

El 2 de diciembre es la gala en el María Luisa. Los grupos proponen y nominan, pero luego el equipo de Gobierno decide tras una Junta de Gobierno Local a quién reconoce cada año por promocionar al Carnaval Romano.

La Turuta para Los que faltaban llega en sus bodas de plata. Veinticinco años para la comparsa de Nueva Ciudad en la fiesta. Y sorprende mucho su forma de celebrarlo. No concursarán en febrero. No estarán en el María Luisa. Irán a cantar a la calle. El viernes a las diez de la noche ultimaban el ensayo semanal en la academia flamenca de Julia Báez en El Foro. «Somos una familia más que un grupo y hemos evolucionado muy bien. De eso estamos muy satisfechos». Los que faltaban entra siempre en las quinielas y es la comparsa que mejor concursa. Por eso sorprende que este 2024, coincidiendo precisamente con la Turuta y el 25 aniversario, se borren del escenario. «El jurado no acompaña y eso te mete siempre mucha presión. Nosotros queríamos disfrutar y hacerlo a nuestra manera». Su segunda ausencia en 25 años. La decisión fue unánime. Pero habrá gente que no lo entienda. «Mi madre, por ejemplo, tampoco lo comparte, pero entiende que tenemos mucha presión y que necesitábamos hacer algo a nuestro modo. Pensando solo en el público de la calle, que es el que realmente merece la pena». Han elegido un tipo y un repertorio muy callejero. «Lo vamos a pasar en grande porque nos lo merecemos».

Ampliar Féliz Barrena y Nono Saavedra en el Palacio de Congresos. J. M. R.

Turuta también para Félix Barrena. Letrista y chirigotero. Sus estribillos trascienden la fiesta y se convierten en expresiones comunes. Letrista muy de Cádiz. Arriesgó el año pasado con su tipo y ganó con sus papelillos desde la primera ronda en el María Luisa. Ahora el premio es más por su forma de expresión tan singular. «No me lo esperaba para nada. Estaba en el campo y de repente empezó a llamarme mucha gente. Pensé que había pasado algo grave, pero al final me he encontrado esta bonita sorpresa». Cuando se lo comunicaron se acordó mucho, mucho de su hermano. «Ahora está luchando como un campeón y también se ha llevado una alegría».

Cree que estos premios sirven para valorar más lo que uno recibe que lo que aporta. «El contexto que se ha formado en el Carnaval de Mérida en estos últimos años me ha hecho crecer. No somos una chirigota, somos un grupo de amigos».

Lleva Félix saliendo en Mérida 24 años y está especialmente contento de compartir con Los que faltaban y Nono Saavedra. «Nono sí que hace mucho por el Carnaval de Mérida. Saca grupos, trabaja con la cantera, con los juveniles y a nadie le dice nunca que no cuando le piden ayuda». No es ningún secreto que Nono sonaba desde hace años para el Turuta y lo sorprendente es que no se lo hayan dado antes. Para el letrista y director de agrupaciones es más bien una recompensa al esfuerzo de todos estos años. Dice que se lo dedica a Juanpe Ruiz por lo que le enseñó, a Chicos de Chunga con los que empezó y también a sus padres. No eran carnavaleros ni salían en grupos, pero se fiaron de Chicos de Chunga para que empezara tan joven con ellos. Y a los que tiene en casa, su mujer y sus hijos, con los que ha dibujado ya una trayectoria carnavalera en común.

Nono es de los que más ha peleado en Mérida por dar verdadero protagonismo a la cantera en la fiesta, que no sea solo un escaparate menor. «Eso lo voy a seguir haciendo y creo que en parte este premio tiene mucho que ver con esto».

