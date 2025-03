El turismo de autocaravanas se consolida en Mérida

Antonio Gilgado Mérida Domingo, 17 de abril 2022, 09:06 | Actualizado 13:03h. Comenta Compartir

En el camping de la carretera de Madrid, en el aparcamiento del Hernán Cortés, junto al campo de fútbol, en la Argentina, en la explanada del mercadillo o junto al Instituto Santa Eulalia.

Muchos autocaravanistas han pasado este largo puente de Semana Santa por Mérida. Los aparcamientos recomendados se han llenado.

Y la ciudad sumará pronto un nuevo espacio para los que viajan en estas casas rodantes. Ultima el Ayuntamiento el área de servicio en el recinto ferial.

Empezó en agosto del año pasado y la previsión inicial era cinco meses de obra, pero el proyecto se ha retrasado más de lo previsto cuando se anunció.

El Consistorio quiere que tengan un espacio propio en la ciudad en el que haya tuberías para desaguar, duchas y aparcamiento vigilado. Y todo dentro del casco urbano.

Van a más desde la pandemia y en la Semana Santa se ha visto el auge de esta forma de viaje.

María José y Antonio entraron el jueves por la mañana en el Hernán Cortés. Prefieren pagar un parking, dicen, porque se sienten más seguro. Viajan en una alquilada. 150 euros al día. La cogieron en Madrid y su plan era recorrer Extremadura. Pernoctaron primero en Plasencia y el Jueves Santo en Mérida. «Nosotros es la primera vez que viajamos de esta forma. A través de foros hemos preguntados y en Mérida nos recomiendan el del Hernán Cortés».

Más veteranas Andrea y Susana. Viajan con sus hijos. Su plan inicial no incluía Mérida, pero tardaron más de lo previsto en Trujillo y finalmente entraron para repostar. Mérida, cuenta, tiene una posición privilegiada para los que viajan sin horario fijo. Hay entrada tanto para los que van por la A-5 camino de Lisboa o Madrid como los que conducen a la playa por la A-6. Cuando empezaron hace veinte años con sus rutas no había tantos estacionamientos. Entonces, recuerda, no interesaba a las ciudades viajeros de este tipo. En teoría no gastan en alojamiento y llevan su propia comida. «Era una imagen irreal la que se dio de nosotros. Nuestro consumo como viajeros es distinto pero también aportamos a la ciudades donde pernoctamos».

Para reforzar su argumento pregunta por la cantidad de jamones que salen cada verano por la frontera francesa de los autocaravanistas europeos que pasan el verano en la Península.

Agradece que Mérida, como otras muchas ciudades del sur, se hayan percatado de lo que suponen los autocaravanistas. «Cada vez hay más áreas de aparcamiento gratis vigiladas». Y no le sorprende encontrarse el Hernán Cortés casi lleno. «Es una tendencia que va a más».